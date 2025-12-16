Suscribirse

Colombia amaneció con un nuevo millonario que se quedó con el premio mayor de MiLoto: esta fue la jugosa cifra y números ganadores

En las últimas horas se confirmó que un afortunado se llevó el gran premio de este importante juego de azar.

Redacción Loterías
16 de diciembre de 2025, 1:25 p. m.
La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.
MiLoto publicó la combinación que permitió reclamar más de 500 millones. | Foto: Getty Images / Baloto

Colombia amaneció con un nuevo millonario al que le cambiará la vida para siempre después de que se ganara el premio mayor de MiLoto, el juego de azar que hace parte de Baloto.

Por medio de un comunicado, se confirmó que esta persona afortunada se encuentra en Valledupar, en la región del Caribe, y se llevó un premio de $550 millones en el sorteo No. 0450. Las cifras de la suerte fueron 04, 18, 28, 29 y 35.

Cayó MiLoto en Bogotá
Sorteo del MiLoto. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Baloto precisó que el tiquete ganador fue adquirido en la modalidad manual a través de la red aliada Supergiros, consolidando una nueva historia de suerte en la región. “Con este resultado, Valledupar suma el segundo ganador del premio mayor del juego”, señaló.

“Durante el periodo del 20 de octubre de 2023 al 14 de diciembre de 2025, MiLoto registró aportes a la salud por más de $16.864 millones”, añadió.

En total, de acuerdo con el comunicado, el sorteo dejó 12.904 ganadores en todo el país, con premios que superan los $649 millones.

Sorteo 5 de septiembre.
Sorteo de MiLoto. | Foto: Montaje Semana

Es importante precisar que MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial. Además, la adquisición se puede hacer en más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

De acuerdo con la página oficial, MiLoto es una mecánica adicional de Baloto, donde el jugador escoge 5 números del 1 al 39, participando por un acumulado millonario, puede ganar acertando en cualquier orden.

De igual manera, es importante precisar que es un juego paramutual, lo que quiere decir que el valor del premio depende del número de ganadores y el valor de las ventas, se divide en partes iguales para cada uno.

