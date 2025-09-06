Suscribirse

Loterías

Confirme cuáles fueron los resultados del sábado 6 de septiembre de la Lotería La Caribeña Día y Noche

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Redacción Loterías
6 de septiembre de 2025, 7:39 p. m.
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Lotería La Caribeña
Lotería La Caribeña | Foto: La Caribeña

Este sábado 6 de septiembre de 2025 se realizó una nueva edición de este importante juego de azar a las 2:30 p. m., disponible en sus modalidades de día y de noche, lo que brinda más opciones de participación.

En la jornada diurna, el número ganador es el 9008; el premio mayor volvió a destacar al entregar una cifra de 1.500 millones de pesos.

Resultados del sorteo 7169 de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 9008
  • Quinta balota: 0.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del SÁBADO 06 de Septiembre de 2025.

No obstante, la actividad no concluye allí, ya que a las 10:30 de la noche se realiza un segundo sorteo en la misma modalidad, ofreciendo a los jugadores habituales una nueva posibilidad de llevarse el premio.

Resultados del sorteo 7170 de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: Pendiente.
  • Quinta balota: Pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del SÁBADO 06 de Septiembre de 2025.

De acuerdo con los organizadores oficiales de esta lotería, los tres más recientes números ganadores fueron:

La Caribeña Día

  • Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 5269
  • Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 4507
  • Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 8392

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 8811
  • Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 9437
  • Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 7645

El próximo sorteo de La Caribeña Día se llevará a cabo este domingo, 7 de septiembre, hacia las 2:30 de la tarde.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Confesión sobre el Liverpool y Luis Díaz causa sorpresa; Bayern Múnich buscó a otro jugador

2. MinDefensa advierte que si Estados Unidos le retira la certificación antidrogas a Colombia, “ganan los ilegales”

3. Embajada de Colombia en EE. UU. se pronunció sobre posible viaje de alcaldes: “Lamentable que desconozcan lo que se ha adelantado”

4. Críticas a Cristiano Ronaldo por feo gesto que tuvo con hincha; video es tendencia

5. No se quedó callada: Carolina Sabino se defendió tras fuertes críticas por las discusiones que ha protagonizado en ‘MasterChef’

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Caribeña NocheLoterías de hoyResultados LoteríaJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.