Confirme cuáles fueron los resultados del sábado 6 de septiembre de la Lotería La Caribeña Día y Noche

Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Lotería La Caribeña | Foto: La Caribeña

Este sábado 6 de septiembre de 2025 se realizó una nueva edición de este importante juego de azar a las 2:30 p. m., disponible en sus modalidades de día y de noche, lo que brinda más opciones de participación.

En la jornada diurna, el número ganador es el 9008; el premio mayor volvió a destacar al entregar una cifra de 1.500 millones de pesos.

Resultados del sorteo 7169 de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 9008

Quinta balota: 0.

No obstante, la actividad no concluye allí, ya que a las 10:30 de la noche se realiza un segundo sorteo en la misma modalidad, ofreciendo a los jugadores habituales una nueva posibilidad de llevarse el premio.

Resultados del sorteo 7170 de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: Pendiente .

. Quinta balota: Pendiente.

De acuerdo con los organizadores oficiales de esta lotería, los tres más recientes números ganadores fueron:

La Caribeña Día

Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 5269

Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 4507

Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 8392

La Caribeña Noche

Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 8811

Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 9437

Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 7645