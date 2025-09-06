Loterías
Confirme cuáles fueron los resultados del sábado 6 de septiembre de la Lotería La Caribeña Día y Noche
Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.
Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.
Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
Este sábado 6 de septiembre de 2025 se realizó una nueva edición de este importante juego de azar a las 2:30 p. m., disponible en sus modalidades de día y de noche, lo que brinda más opciones de participación.
En la jornada diurna, el número ganador es el 9008; el premio mayor volvió a destacar al entregar una cifra de 1.500 millones de pesos.
Resultados del sorteo 7169 de la lotería La Caribeña Día
- Número ganador: 9008
- Quinta balota: 0.
No obstante, la actividad no concluye allí, ya que a las 10:30 de la noche se realiza un segundo sorteo en la misma modalidad, ofreciendo a los jugadores habituales una nueva posibilidad de llevarse el premio.
Resultados del sorteo 7170 de la lotería La Caribeña Noche
- Número ganador: Pendiente.
- Quinta balota: Pendiente.
De acuerdo con los organizadores oficiales de esta lotería, los tres más recientes números ganadores fueron:
La Caribeña Día
- Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 5269
- Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 4507
- Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 8392
La Caribeña Noche
- Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 8811
- Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 9437
- Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 7645
El próximo sorteo de La Caribeña Día se llevará a cabo este domingo, 7 de septiembre, hacia las 2:30 de la tarde.