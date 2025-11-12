Conozca los números ganadores de la lotería Chontico de este miércoles, 12 de noviembre en el sorteo 8247

Este miércoles 12 de noviembre de 2025 se revelaron los resultados del sorteo número 8247 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más tradicionales y seguidas por los apostadores colombianos.

Con dos sorteos diarios (uno diario y otro nocturno), este juego ofrece múltiples oportunidades para tentar la suerte. En la edición diurna, el número ganador fue el 3567, mientras que La Quinta correspondió al 1.

Las autoridades del sorteo recordaron a los participantes que el valor del premio varía según la cantidad de cifras acertadas y el monto apostado en el billete adquirido.

Resultados hoy de Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8247

Premio mayor: 3567 - 1

Tres últimas cifras: 567.

Dos últimas cifras: 67.

Número completo: 3567.

Última cifra: 1.

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo 8247

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día jueves, 13 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

11 de noviembre de 2025: 9011 - 3

10 de noviembre de 2025: 7767 - 2

09 de noviembre de 2025: 9395 - 6

Chontico Noche