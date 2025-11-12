Suscribirse

Conozca los números ganadores de la lotería Chontico de este miércoles, 12 de noviembre en el sorteo 8247

Conozca aquí los resultados oficiales y compruebe si su número fue el afortunado.

Redacción Loterías
12 de noviembre de 2025, 6:44 p. m.
La jornada de este sábado en el Chontico Día y Noche presentó números ganadores que entusiasmaron a quienes siguen cada sorteo.
Resultado millonario del Chontico Día y noche este miércoles 12 de noviembre

Este miércoles 12 de noviembre de 2025 se revelaron los resultados del sorteo número 8247 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más tradicionales y seguidas por los apostadores colombianos.

Con dos sorteos diarios (uno diario y otro nocturno), este juego ofrece múltiples oportunidades para tentar la suerte. En la edición diurna, el número ganador fue el 3567, mientras que La Quinta correspondió al 1.

Las autoridades del sorteo recordaron a los participantes que el valor del premio varía según la cantidad de cifras acertadas y el monto apostado en el billete adquirido.

Chontico Día y Noche
Resultados hoy de Chontico Día y Noche

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8247

Premio mayor: 3567 - 1

  • Tres últimas cifras: 567.
  • Dos últimas cifras: 67.
  • Número completo: 3567.
  • Última cifra: 1.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MIÉRCOLES 12 de Noviembre de 2025.

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo 8247

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MIÉRCOLES 12 de Noviembre de 2025.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día jueves, 13 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 11 de noviembre de 2025: 9011 - 3
  • 10 de noviembre de 2025: 7767 - 2
  • 09 de noviembre de 2025: 9395 - 6

Chontico Noche

  • 11 de noviembre de 2025: 1564 - 9
  • 10 de noviembre de 2025: 2282 - 4
  • 09 de noviembre de 2025: 2851 - 0

