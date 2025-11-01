Loterías
Conozca los números ganadores de la lotería Chontico de este sábado, 1 de noviembre
Los premios que ofrece la lotería se modifican en función de la cantidad de aciertos obtenidos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este sábado, 1 de noviembre, jugó la Lotería Chontico Día de Colombia, uno de los juegos de azar más populares del país.
Con una extensa trayectoria y un notable prestigio, esta lotería se ha posicionado como una de las preferidas por el público colombiano.
La Lotería Chontico Día se realiza diariamente, incluso los domingos y días festivos, a la 1:00 p. m.
Es importante presentar el billete con el número jugado y el documento de identidad, requisitos indispensables para hacer efectivo el premio.
Para participar, los apostadores deben adquirir un billete compuesto por una combinación de cuatro números, los cuales pueden escogerse libremente o dejar que el sistema los asigne de manera automática.
Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 1 de noviembre de 2025
Premio mayor: 4395-3
- Tres últimas cifras: 953
- Dos últimas cifras: 53
- Número completo: 4395
- Última cifra (Quinta): 3
Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 1 de noviembre de 2025
Premio Mayor:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Número completo:
- Última cifra:
Resultados de los últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 30 de octubre de 2025: 3691 - 9
Chontico Noche
- 30 de octubre de 2025: 8081 - 5