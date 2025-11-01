Suscribirse

Conozca los números ganadores de la lotería Chontico de este sábado, 1 de noviembre

Los premios que ofrece la lotería se modifican en función de la cantidad de aciertos obtenidos.

Redacción Loterías
1 de noviembre de 2025, 6:13 p. m.
Resultado último sorteo Lotería Chontico.
Resultado del último sorteo de la Lotería Chontico. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este sábado, 1 de noviembre, jugó la Lotería Chontico Día de Colombia, uno de los juegos de azar más populares del país.

Con una extensa trayectoria y un notable prestigio, esta lotería se ha posicionado como una de las preferidas por el público colombiano.

La Lotería Chontico Día se realiza diariamente, incluso los domingos y días festivos, a la 1:00 p. m.

Es importante presentar el billete con el número jugado y el documento de identidad, requisitos indispensables para hacer efectivo el premio.

Chontico Día y Noche
Resultados del Chontico Día y Noche. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Para participar, los apostadores deben adquirir un billete compuesto por una combinación de cuatro números, los cuales pueden escogerse libremente o dejar que el sistema los asigne de manera automática.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 1 de noviembre de 2025

Premio mayor: 4395-3

  • Tres últimas cifras: 953
  • Dos últimas cifras: 53
  • Número completo: 4395
  • Última cifra (Quinta): 3
Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 1 de noviembre de 2025

Premio Mayor:

  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Número completo: 
  • Última cifra: 

Resultados de los últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 30 de octubre de 2025: 3691 - 9

Chontico Noche

  • 30 de octubre de 2025: 8081 - 5

