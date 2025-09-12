Conozca si es uno de los ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del viernes 12 de septiembre

La Antioqueñita volvió a jugar un nuevo sorteo este viernes, 12 de septiembre, y dejó otro número ganador, por lo que la suerte pudo estar del lado de algunos de los apostadores.

Esta lotería, que se juega en el día y en la tarde, es una de las más importantes y populares en Antioquia.

Para jugar, las personas deben elegir cuatro números que van del 0 al 9, aunque en los últimos días se abrió la posibilidad de una quinta balota, por lo que son mayores las probabilidades que hay de ganar.

El sorteo más reciente fue el 6009, que se jugó en la mañana de este martes y dejó como números ganadores a la cifra 8578. Además, el número que quedó en la quinta balota fue el 2.

Resultados del sorteo 6009 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 8578

Quinta balota: 2

En el caso de La Antioqueñita Tarde, esta se jugará hacia las 4:00 de la tarde de este mismo viernes, y los interesados podrán seguir en directo el sorteo a través del canal de YouTube llamado La Red Gana.

Resultados del sorteo 6010 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Conozca cuáles fueron los más recientes sorteos que se realizaron este esta importante lotería:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 7807

Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 9266

Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 1656

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 3472

Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 1562

Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 3502

El próximo sorteo de La Antioqueñita se jugará el sábado, 13 de septiembre, a las 10:00 de la mañana. En esta oportunidad, se jugará la versión del Día y, al igual que los anteriores, se podrá seguir en vivo.