Conozca si es uno de los ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del viernes 12 de septiembre

Esta importante lotería tuvo un nuevo sorteo que dejó una cifra ganadora.

Redacción Loterías
12 de septiembre de 2025, 3:26 p. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.
Lotería La Antioqueñita | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

La Antioqueñita volvió a jugar un nuevo sorteo este viernes, 12 de septiembre, y dejó otro número ganador, por lo que la suerte pudo estar del lado de algunos de los apostadores.

Esta lotería, que se juega en el día y en la tarde, es una de las más importantes y populares en Antioquia.

Para jugar, las personas deben elegir cuatro números que van del 0 al 9, aunque en los últimos días se abrió la posibilidad de una quinta balota, por lo que son mayores las probabilidades que hay de ganar.

El sorteo más reciente fue el 6009, que se jugó en la mañana de este martes y dejó como números ganadores a la cifra 8578. Además, el número que quedó en la quinta balota fue el 2.

Resultados del sorteo 6009 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8578
  • Quinta balota: 2
La Antioqueñita 1 - 12 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

En el caso de La Antioqueñita Tarde, esta se jugará hacia las 4:00 de la tarde de este mismo viernes, y los interesados podrán seguir en directo el sorteo a través del canal de YouTube llamado La Red Gana.

Resultados del sorteo 6010 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 12 de septiembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Conozca cuáles fueron los más recientes sorteos que se realizaron este esta importante lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 7807
  • Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 9266
  • Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 1656

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 3472
  • Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 1562
  • Sorteo del 9 de septiembre de 2025: 3502

El próximo sorteo de La Antioqueñita se jugará el sábado, 13 de septiembre, a las 10:00 de la mañana. En esta oportunidad, se jugará la versión del Día y, al igual que los anteriores, se podrá seguir en vivo.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos.

