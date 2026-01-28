Loterías

Consulte aquí los números premiados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 28 de enero

Estas tres loterías realizan dos sorteos diarios, lo que incrementa las probabilidades de ganar.

Redacción Loterías
28 de enero de 2026, 4:13 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 28 de enero.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 28 de enero.

A pesar del crecimiento de las plataformas digitales y de los cambios en los hábitos de consumo, las loterías tradicionales siguen ocupando un lugar relevante en la vida cotidiana de miles de colombianos. El Dorado, El Paisita y La Caribeña son ejemplos de cómo el juego legal continúa adaptándose a distintos públicos y regiones del país.

Uno de los factores que explica la vigencia de estas loterías es la regularidad de sus sorteos. El Dorado, con dinámicas ágiles y resultados frecuentes, atrae a jugadores que participan de manera constante.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1105.
  • La Quinta: 0.
Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita mantiene una fuerte presencia en tiendas de barrio y puntos de venta tradicionales, lo que ha permitido que el juego siga siendo una práctica cotidiana, especialmente en sectores populares.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

En el caso de La Caribeña, la propuesta incorpora elementos culturales propios de la región: la elección de los números suele estar influida por creencias, sueños o acontecimientos personales.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

