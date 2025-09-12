Suscribirse

Consulte los resultados ganadores del Dorado Tarde del 12 de septiembre: la suerte decidió y estos son los números

Revise los resultados del reciente juego de la lotería, y detalle si se convirtió en ganador.

Redacción Loterías
12 de septiembre de 2025, 8:56 p. m.
Nuevo sorteo Dorado Tarde
El Dorado Tarde se ha convertido en uno de los sorteos más reconocidos por los apostadores en Colombia. Cada jornada de juego despierta la expectativa de miles de participantes, quienes siguen de cerca los resultados oficiales para comprobar si sus números fueron los favorecidos.

El inicio de septiembre ha plasmado un interés de los curiosos, esperando conocer si la suerte estará de su lado para lograr quedarse con un jugoso premio millonario.

El viernes 12 de septiembre de 2025, se llevó a cabo una nueva edición, en la que el número ganador fue 7820, con la quinta balota en 5, entregando así la posibilidad de llevarse el premio mayor a quien hubiera acertado la combinación.

Contexto: Revise si su número salió ganador en el Dorado Mañana de este viernes, 12 de septiembre

Resultados Dorado Tarde – 12 de septiembre de 2025

Número principal: 7820

La Quinta: 5

Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde, y la próxima cita será el sábado 12 de septiembre.

¿Cómo se juega el Dorado Tarde?

El mecanismo es sencillo: cada persona selecciona una combinación de cuatro cifras y puede elegir distintas modalidades de participación. Una de las más atractivas es la llamada “Combinados”, que permite ganar tanto con el número exacto como con sus variaciones, lo que amplía las posibilidades de obtener un premio.

El monto recibido dependerá de cuántos dígitos acierte el apostador y del dinero que haya invertido en su apuesta inicial.

Vale la pena recordar que todos estos juegos de azar están regulados por Coljuegos en Colombia, y que la forma segura de participar es comprando las apuestas únicamente en puntos autorizados.

