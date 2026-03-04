LOTERÍAS

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, miércoles 4 de marzo

No se pierda los sorteos diarios de El Sinuano, transmitidos por el Canal Telecaribe.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de marzo de 2026, 3:31 p. m.
Resultados del último sorteo de la lotería Sinuano Día y Noche
Resultados del último sorteo de la lotería Sinuano Día y Noche

En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada ‘La Quinta’, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

A continuación, los números que salieron vencedores este miércoles, 4 de marzo:

El Sinuano Día

  • Número ganador: 5661
  • La Quinta: 3
YouTube video bk6HqVgmgnM thumbnail

El Sinuano Noche

  • Número ganador: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Este último sorteo está programado para las 10:30 p. m., momento en el que se conocerá oficialmente el resultado.

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este jueves, 5 de marzo, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

