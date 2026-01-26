¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes 26 de enero de 2026

La Lotería Chontico volvió a captar la atención de miles de jugadores este lunes 26 de enero de 2026, fecha en la que se realizó el sorteo número 8322, uno de los más esperados por los apostadores en el país.

Este juego continúa siendo uno de los más populares gracias a su modalidad de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche), un esquemha que mantiene el interés permanente del público y refuerza su presencia en la rutina de quienes participan a diario.

En esta oportunidad, el número que definió la suerte fue el 2549, combinación que resultó ganadora y rápidamente se convirtió en el centro de atención.

Como complemento del resultado, también se dio a conocer el valor de “La Quinta”, un dato clave para muchos jugadores, cuya balota correspondió al número 8, con lo que se dio cierre a la jornada.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 26 de enero de 2026

Premio mayor: 2549 - 8

Tres últimas cifras: 549

Dos últimas cifras: 49

Número completo: 2549

Última cifra: 8

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 26 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 27 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

25 de enero de 2026: 7739 - 7

24 de enero de 2026: 8916 - 0

23 de enero de 2026: 0456 - 3

Chontico Noche