¿Día de suerte? Resultados Lotería Chontico Día y Noche del domingo 3 de abril de 2026

La dinámica de la lotería Chontico es sencilla, pero funciona: dos sorteos en un mismo día, una fórmula que mantiene a sus seguidores atentos al reloj mañana y noche.
El primer sorteo de este domingo 3 de mayo se juega hacia la 1:00 p. m., pensado para quienes no tienen paciencia y quieren saber rápido si la suerte estuvo de su lado. Más tarde, alrededor de las 8:00 p. m., llega el turno del sorteo principal, ese que concentra la mayor expectativa y pone a más de uno a repasar su número una y otra vez.
Así, con esta doble oportunidad diaria, el juego sigue sumando adeptos: una apuesta sin enredos, directa y con emoción repartida en dos momentos clave del día.
Resultado de Chontico Día – domingo 3 de mayo
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 7816 - 7
- Tres últimos: 816
- Dos últimos: 16
- Cifra completa: 7816
- Quinta: 7
Resultado de Chontico Noche – domingo 3 de mayo
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Anteriores resultados de la lotería Chontico
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 2 de mayo de 2026 - 4971. La Quinta: 6
- 1 de mayo de 2026 - 7502. La Quinta: 7
- 30 de abril de 2026 - 3025. La Quinta: 9
Chontico Noche
- 2 de mayo de 2026 - 1614. La Quinta: 3
- 1 de mayo de 2026 - 3243. La Quinta: 0
- 30 de abril de 2026 - 3632. La Quinta: 8