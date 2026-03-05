Lotería

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados del sorteo de este jueves, 5 de marzo

Tras cada jornada, miles de personas consultan los resultados para verificar si su número fue premiado.

5 de marzo de 2026, 11:17 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 5 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 5 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

El Dorado, El Paisita y La Caribeña son tres de los juegos de azar más populares, reconocidos por ofrecer premios atractivos y por haberse convertido en una tradición para muchos apostadores.

Cada uno de estos sorteos cuenta con una amplia base de participantes que revisan con atención los números ganadores con la esperanza de que la suerte esté de su lado. Más allá del entretenimiento que generan, para muchos representan también la posibilidad de obtener un ingreso adicional.

El Dorado es uno de los sorteos más consultados por los apostadores, en gran parte debido a la frecuencia con la que se publican sus resultados. Por su parte, El Paisita también mantiene una gran acogida entre quienes siguen de cerca las apuestas diarias. A estos se suma La Caribeña, otra de las loterías más populares, especialmente entre quienes prefieren revisar varios sorteos en busca del número ganador.

Tras cada jornada, miles de personas consultan los resultados para verificar si su número fue premiado. Aunque ganar depende completamente del azar, la emoción de participar y la expectativa por conocer los resultados hacen que estos sorteos continúen siendo parte del entretenimiento de muchos colombianos.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor:1797.
  • La Quinta:5.
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

