El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan sus ganadores: consulte los resultados completos de este viernes, 10 de octubre

Las loterías son uno de los juegos de azar más populares en muchos países. En Colombia destacan por su amplia variedad: según las entidades oficiales, existen alrededor de 15 loterías activas en todo el territorio nacional. Cada una cuenta con su propio plan de premios y modalidad de juego, lo que permite a los apostadores elegir la que más se ajuste a sus preferencias.

Al participar, es fundamental hacerlo con responsabilidad. No se trata solo de dejarse llevar por la emoción, sino de asegurarse de jugar de manera segura, empezando por comprar los billetes únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la transparencia y evita fraudes.

Si cree haber sido uno de los afortunados ganadores, a continuación encontrará los resultados de las loterías del 10 de octubre:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1123

La Quinta: 8.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: 5795.

La Quinta: 4.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 10 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Cada lotería cuenta con su propio horario de sorteo, establecido por la entidad organizadora, por lo que conviene conocer a qué hora juega cada una para seguir los resultados en tiempo real.