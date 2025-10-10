Suscribirse

El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan sus ganadores: consulte los resultados completos de este viernes, 10 de octubre

Entre la gran variedad de loterías disponibles, estas tres se cuentan entre las favoritas de los apostadores.

Redacción Loterías
10 de octubre de 2025, 4:32 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de octubre.
Las loterías son uno de los juegos de azar más populares en muchos países. En Colombia destacan por su amplia variedad: según las entidades oficiales, existen alrededor de 15 loterías activas en todo el territorio nacional. Cada una cuenta con su propio plan de premios y modalidad de juego, lo que permite a los apostadores elegir la que más se ajuste a sus preferencias.

Al participar, es fundamental hacerlo con responsabilidad. No se trata solo de dejarse llevar por la emoción, sino de asegurarse de jugar de manera segura, empezando por comprar los billetes únicamente en puntos de venta autorizados, lo que garantiza la transparencia y evita fraudes.

Si cree haber sido uno de los afortunados ganadores, a continuación encontrará los resultados de las loterías del 10 de octubre:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1123
  • La Quinta: 8.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA VIERNES 10 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: 5795.
  • La Quinta: 4.
Paisita 1 - 10 de octubre de 2025 - 1:00 PM [La Red Gana]

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente
Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 30 de septiembre.
La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Cada lotería cuenta con su propio horario de sorteo, establecido por la entidad organizadora, por lo que conviene conocer a qué hora juega cada una para seguir los resultados en tiempo real.

Finalmente, se recomienda verificar siempre los resultados oficiales publicados por las autoridades o canales autorizados, ya que solo ellos garantizan la validez de los números ganadores y ayudan a evitar confusiones o posibles fraudes.

