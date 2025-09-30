El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen resultados: verifique si fue uno de los afortunados ganadores este 30 de septiembre

Para muchos, jugar a la lotería es más que un simple pasatiempo: representa la ilusión de ganar dinero gracias al azar y la suerte. Este hábito es muy popular no solo en Colombia, sino también en otros países, ya que ofrece múltiples probabilidades y modalidades de juego.

En el país, los jugadores cuentan con diversas loterías que pueden elegir según la región: algunas pertenecen a Bogotá, otras a Antioquia, al Caribe, entre muchas más. Participar es muy sencillo y no requiere de mayores requisitos; sin embargo, es fundamental establecer un presupuesto para no excederse y evitar pérdidas.

Lo ideal es acudir a los puntos autorizados para adquirir el billete con los números seleccionados. Generalmente, los sorteos son de cuatro cifras, pero recientemente se incorporó una quinta balota, conocida como La Quinta, una modalidad que incrementa aún más las posibilidades de ganar.

Muchas personas aprovechan la popularidad de la lotería para jugarla. | Foto: Getty Images

Para este martes, 30 de septiembre, están programados los sorteos de tres de las loterías más importantes del país: El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cada una con dos opciones de juego, una en el día y otra en la noche.

Dorado Mañana

Premio mayor: 8039.

La Quinta: 3.

Dorado Tarde (3:30 p.m.)

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

En Antioquia, los jugadores no desaprovechan la oportunidad de participar en El Paisita, con dos sorteos diarios: uno a la 1:00 p.m. y otro a las 6:00 p.m.

Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Por último, así quedaron los resultados de quienes jugaron en La Caribeña este 30 de septiembre:

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.