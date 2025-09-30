Suscribirse

Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen resultados: verifique si fue uno de los afortunados ganadores este 30 de septiembre

Este martes, 30 de septiembre, se realizaron nuevos sorteos, en los que las tres loterías dejaron felices ganadores.

Redacción Loterías
30 de septiembre de 2025, 4:48 p. m.
Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 30 de septiembre.
Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 30 de septiembre | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Para muchos, jugar a la lotería es más que un simple pasatiempo: representa la ilusión de ganar dinero gracias al azar y la suerte. Este hábito es muy popular no solo en Colombia, sino también en otros países, ya que ofrece múltiples probabilidades y modalidades de juego.

En el país, los jugadores cuentan con diversas loterías que pueden elegir según la región: algunas pertenecen a Bogotá, otras a Antioquia, al Caribe, entre muchas más. Participar es muy sencillo y no requiere de mayores requisitos; sin embargo, es fundamental establecer un presupuesto para no excederse y evitar pérdidas.

Lo ideal es acudir a los puntos autorizados para adquirir el billete con los números seleccionados. Generalmente, los sorteos son de cuatro cifras, pero recientemente se incorporó una quinta balota, conocida como La Quinta, una modalidad que incrementa aún más las posibilidades de ganar.

Lotería
Muchas personas aprovechan la popularidad de la lotería para jugarla. | Foto: Getty Images

Para este martes, 30 de septiembre, están programados los sorteos de tres de las loterías más importantes del país: El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cada una con dos opciones de juego, una en el día y otra en la noche.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8039.
  • La Quinta: 3.
Resultado EL DORADO MAÑANA Martes 30 de Septiembre de 2025

Dorado Tarde (3:30 p.m.)

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

En Antioquia, los jugadores no desaprovechan la oportunidad de participar en El Paisita, con dos sorteos diarios: uno a la 1:00 p.m. y otro a las 6:00 p.m.

Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Por último, así quedaron los resultados de quienes jugaron en La Caribeña este 30 de septiembre:

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Cada resultado se transmite en vivo a través de los canales oficiales y plataformas como YouTube, donde los usuarios pueden verificar si resultaron ganadores. Además, es importante recordar que el plan de premios varía en cada lotería.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Embajador muere misteriosamente tras caer de un piso 22 en un hotel de Francia

2. Sacan inesperadas fotos de Néstor Lorenzo; asombro en pleno debut de la Selección Colombia Sub-20

3. Trump lanza “TrumpRx”: el plan que promete cambiar la forma en que los estadounidenses compran medicinas

4. Real Madrid por Champions en Kazajistán: ¿dónde queda ese país y por qué puede estar en un torneo Uefa?

5. Trump amenaza con despedir militares y hacen varias advertencias al ejército. “Inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColjuegosLotería PaisitaDorado MañanaDorado TardeJuegos de azar Caribeña Noche

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.