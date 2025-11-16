Loterías
El número de la suerte ya está aquí: Super Astro Luna revela al ganador del 16 de noviembre
El sorteo del Super Astro Luna del 16 de noviembre sorprendió a todos: descubra cuál es el número que se llevó el premio mayor.
Este domingo 16 de noviembre se realizó el sorteo 7941 de la lotería Super Astro Luna, con un premio equivalente a 42.000 veces lo apostado.
Durante la transmisión oficial por Canal 1, se anunció que el número ganador del premio mayor fue 3376, asociado al signo Escorpión.
- Sorteo del 15 de noviembre de 2025: número 7350, con el signo Leo.
- Sorteo del 14 de noviembre de 2025: número 2632, con el signo Sagitario.
- Sorteo del 13 de noviembre de 2025: número 0126, con el signo Aries.
- Sorteo del 12 de noviembre de 2025: número 5324, con el signo Virgo.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se llevará a cabo este domingo a las 10:50 p. m., con transmisión en vivo por Canal 1. Los resultados también se pueden consultar en la página oficial del Super Astro Luna.
Esta lotería ofrece un plan de juego especial, que distribuye los premios según los distintos niveles de aciertos que los jugadores logren durante el sorteo, garantizando que haya oportunidades de ganar en varias categorías.
- 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
En Colombia, las loterías de hoy te dan la oportunidad de llevarte premios millonarios en varias modalidades. Todos estos juegos están regulados por Coljuegos, así que tu apuesta es segura. Si quieres tentar a la suerte, adquiere tus boletos en los puntos oficiales autorizados y participa en el próximo sorteo.