Suscribirse

Loterías

El número de la suerte ya está aquí: Super Astro Luna revela al ganador del 16 de noviembre

El sorteo del Super Astro Luna del 16 de noviembre sorprendió a todos: descubra cuál es el número que se llevó el premio mayor.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
17 de noviembre de 2025, 2:02 a. m.
Juegos de azar
Super Astro Luna último sorteo, noviembre 16 de 2025 | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este domingo 16 de noviembre se realizó el sorteo 7941 de la lotería Super Astro Luna, con un premio equivalente a 42.000 veces lo apostado.

Durante la transmisión oficial por Canal 1, se anunció que el número ganador del premio mayor fue 3376, asociado al signo Escorpión.

  • Sorteo del 15 de noviembre de 2025: número 7350, con el signo Leo.
  • Sorteo del 14 de noviembre de 2025: número 2632, con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 13 de noviembre de 2025: número 0126, con el signo Aries.
  • Sorteo del 12 de noviembre de 2025: número 5324, con el signo Virgo.
Resultado SUPER ASTRO LUNA Domingo 16 de Noviembre de 2025
Contexto: ¿Es su día de victoria?: Resultados de la lotería El Paisita, La Caribeña y El Dorado, este domingo 16 de noviembre

El próximo sorteo del Super Astro Luna se llevará a cabo este domingo a las 10:50 p. m., con transmisión en vivo por Canal 1. Los resultados también se pueden consultar en la página oficial del Super Astro Luna.

Esta lotería ofrece un plan de juego especial, que distribuye los premios según los distintos niveles de aciertos que los jugadores logren durante el sorteo, garantizando que haya oportunidades de ganar en varias categorías.

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

En Colombia, las loterías de hoy te dan la oportunidad de llevarte premios millonarios en varias modalidades. Todos estos juegos están regulados por Coljuegos, así que tu apuesta es segura. Si quieres tentar a la suerte, adquiere tus boletos en los puntos oficiales autorizados y participa en el próximo sorteo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Golpe para Daniel Noboa: ecuatorianos rechazan en referendo la instalación de bases militares extranjeras y una nueva constitución

2. El mensaje premonitorio de Luis Díaz a Gustavo Puerta antes del partido contra Nueva Zelanda: “Gracias a Dios se dio”

3. Kris Boyd, estrella de los Jets, lucha por su vida tras brutal tiroteo en Manhattan

4. Estados Unidos designará el Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera: “Dirigido por el ilegítimo Nicolás Maduro”

5. La lista de las 32 selecciones que ya están clasificadas al Mundial y la extraña forma como se juega el repechaje en Europa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLoterías Colombia hoySuper Astro LunaJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.