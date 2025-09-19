El Paisita Día y Noche de hoy 19 de septiembre: consulte los números ganadores

El Paisita es uno de los sorteos preferidos por los antioqueños, una opción que para muchos es la oportunidad perfecta para cambiar su destino y atraer la buena fortuna.

Con sus ediciones de Paisita Día y Paisita Noche, este sorteo se ha consolidado como una tradición que mantiene vivas las expectativas entre miles de jugadores en Medellín y en todo el departamento.

Cada número que se juega despierta la ilusión y la esperanza de convertirse en el próximo ganador.

No se pierda la oportunidad de darle un giro a su suerte con el premio mayor de esta lotería.

En el sorteo número 14.467 realizado este viernes 19 de septiembre de 2025, el número ganador del premio mayor fue 2256, y la quinta balota que le traerá aún más suerte es el número 6.

Resultados del sorteo 14.467 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 225.

Tres últimas: 256.

Cifra ganadora: 2256.

Quinta balota: 6.

Resultados del sorteo 14.468 de la lotería El Paisita Noche

Cifras ganadoras:

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

Si no logró quedarse con el premio mayor, aún tiene muchas posibilidades de ganar. Siga buscando el número ganador que le permitirá disfrutar de su buena suerte.

El plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.

le dan 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.

le dan 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con super combinado 308 pesos por cada peso apostado.

con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con super combinado 308 pesos por cada peso apostado. En la actualidad, las loterías en Colombia brindan la oportunidad de acceder a premios millonarios mediante diferentes modalidades, todas bajo la regulación de Coljuegos.

La transmisión oficial del sorteo puede verse en directo por Teleantioquia y en distintos canales de YouTube, donde miles de jugadores se conectan para comprobar si han sido los felices ganadores en esta oportunidad.

El siguiente sorteo de El Paisita tendrá lugar este spabado, 20 de septiembre, con transmisión en vivo y resultados disponibles en la página web Loterías de Hoy.