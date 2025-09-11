Suscribirse

Loterías

El Paisita Día y Noche de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025; usted pudo ser el feliz ganador

Consulte si fue el feliz ganador de este sorteo y reclame su premio

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 8:25 p. m.
Resultados El Paisita Día y Noche, septiembre 11 de 2025
Resultados El Paisita Día y Noche, septiembre 11 de 2025 | Foto: Foto: resultados loterías y chances

Miles de colombianos esperan cada día los sorteos de El Paisita, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares del país.

Hoy, 11 de septiembre de 2025, los resultados del Paisita prometen cambiar su suerte, por eso consulte los resultados y revise si es suyo el número ganador.

Estos son los resultados oficiales del sorteo número 14.450 del Paisita Día, y el número ganador fue el 4547, con la quinta balota 4.

Resultados del sorteo 14.450 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 454
  • Tres últimas: 547
  • Cifra ganadora:4547
  • Quinta balota: 4
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 JUEVES 11 de Septiembre 2025

Resultados del sorteo 14.451 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita vuelve y juega esta noche a las 8:00 p.m., con el sorteo que le dará una nueva oportunidad de convertirse en millonario.

  • Tres primeras: pendiente
  • Tres últimas: pendiente
  • Cifra ganadora: pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

¿Cómo reclamar su premio?

Si fue uno de los afortunados ganadores, siga estos pasos para reclamar su premio:

  • Verifique su tiquete: asegúrese de que su número coincida con el ganador.
  • Diríjase a un punto autorizado: acuda a uno de los puntos de pago autorizados por la Lotería de Medellín.
  • Presente sus documentos: lleve su tiquete original y una fotocopia de tu cédula de ciudadanía.
  • Reclame su premio: reciba su premio en efectivo o mediante transferencia, según lo establecido.

El próximo sorteo se llevará a cabo mañana viernes, 12 de septiembre de 2025. Prográmese para seguirlo en vivo o también puede consultar los números ganadores directamente en la página oficial de las loterías de Colombia.

Recuerde que es importante jugar de manera responsable y verificar siempre los resultados a través de fuentes oficiales.

Noticias relacionadas

Noticias Destacadas

