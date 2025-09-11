Loterías
El Paisita Día y Noche de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025; usted pudo ser el feliz ganador
Consulte si fue el feliz ganador de este sorteo y reclame su premio
Miles de colombianos esperan cada día los sorteos de El Paisita, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares del país.
Hoy, 11 de septiembre de 2025, los resultados del Paisita prometen cambiar su suerte, por eso consulte los resultados y revise si es suyo el número ganador.
Estos son los resultados oficiales del sorteo número 14.450 del Paisita Día, y el número ganador fue el 4547, con la quinta balota 4.
Resultados del sorteo 14.450 de la lotería El Paisita Día
- Tres primeras: 454
- Tres últimas: 547
- Cifra ganadora:4547
- Quinta balota: 4
Resultados del sorteo 14.451 de la lotería El Paisita Noche
La lotería El Paisita vuelve y juega esta noche a las 8:00 p.m., con el sorteo que le dará una nueva oportunidad de convertirse en millonario.
- Tres primeras: pendiente
- Tres últimas: pendiente
- Cifra ganadora: pendiente
Plan de premios de la lotería El Paisita
- Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.
- Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.
- Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
- Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.
¿Cómo reclamar su premio?
Si fue uno de los afortunados ganadores, siga estos pasos para reclamar su premio:
- Verifique su tiquete: asegúrese de que su número coincida con el ganador.
- Diríjase a un punto autorizado: acuda a uno de los puntos de pago autorizados por la Lotería de Medellín.
- Presente sus documentos: lleve su tiquete original y una fotocopia de tu cédula de ciudadanía.
- Reclame su premio: reciba su premio en efectivo o mediante transferencia, según lo establecido.
El próximo sorteo se llevará a cabo mañana viernes, 12 de septiembre de 2025. Prográmese para seguirlo en vivo o también puede consultar los números ganadores directamente en la página oficial de las loterías de Colombia.
Recuerde que es importante jugar de manera responsable y verificar siempre los resultados a través de fuentes oficiales.