El Paisita Día y Noche de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025; usted pudo ser el feliz ganador

Miles de colombianos esperan cada día los sorteos de El Paisita, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares del país.

Hoy, 11 de septiembre de 2025, los resultados del Paisita prometen cambiar su suerte, por eso consulte los resultados y revise si es suyo el número ganador.

Estos son los resultados oficiales del sorteo número 14.450 del Paisita Día, y el número ganador fue el 4547, con la quinta balota 4.

Resultados del sorteo 14.450 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 454

Tres últimas: 547

Cifra ganadora: 4547

Quinta balota: 4

Resultados del sorteo 14.451 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita vuelve y juega esta noche a las 8:00 p.m., con el sorteo que le dará una nueva oportunidad de convertirse en millonario.

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.

recibe 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.

gana 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

¿Cómo reclamar su premio?

Si fue uno de los afortunados ganadores, siga estos pasos para reclamar su premio:

Verifique su tiquete: asegúrese de que su número coincida con el ganador.

asegúrese de que su número coincida con el ganador. Diríjase a un punto autorizado: acuda a uno de los puntos de pago autorizados por la Lotería de Medellín.

acuda a uno de los puntos de pago autorizados por la Lotería de Medellín. Presente sus documentos: lleve su tiquete original y una fotocopia de tu cédula de ciudadanía.

lleve su tiquete original y una fotocopia de tu cédula de ciudadanía. Reclame su premio: reciba su premio en efectivo o mediante transferencia, según lo establecido.

El próximo sorteo se llevará a cabo mañana viernes, 12 de septiembre de 2025. Prográmese para seguirlo en vivo o también puede consultar los números ganadores directamente en la página oficial de las loterías de Colombia.