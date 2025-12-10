El Paisita, El Dorado y La Caribeña: resultados ganadores de este miércoles, 10 de diciembre

Las loterías colombianas volvieron a ser protagonistas este miércoles, y varias de las más reconocidas captaron la atención de los jugadores habituales.

Una de las primeras en revelar su resultado fue El Dorado, que mantiene sus tradicionales sorteos entre semana: el primero a las 11:00 de la mañana y el segundo a las 3:30 de la tarde, aunque durante los fines de semana estos horarios pueden presentar modificaciones.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7024

La Quinta: 5

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Entre los juegos más queridos del país también destaca El Paisita, una opción de origen antioqueño que, gracias a su constancia y confiabilidad, se ha convertido en parte del día a día de miles de apostadores. Su frecuencia y facilidad para participar lo han posicionado como una alternativa atractiva para quienes prefieren apuestas ágiles.

El Paisita Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

Animal: Pendiente

Desde la Costa Caribe, otro juego que sigue ganando terreno es La Caribeña, una lotería que logró conectar rápidamente con el público nacional. Su estilo cercano, sin perder el espíritu tradicional de las apuestas numéricas, le ha permitido consolidarse como una de las favoritas entre quienes siguen de cerca los sorteos.

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche