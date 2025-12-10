Suscribirse

El Paisita, El Dorado y La Caribeña: resultados ganadores de este miércoles, 10 de diciembre

Los principales sorteos arrojaron los números cargados de suerte para un posible ganador.

Redacción Loterías
10 de diciembre de 2025, 4:34 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de diciembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías colombianas volvieron a ser protagonistas este miércoles, y varias de las más reconocidas captaron la atención de los jugadores habituales.

Una de las primeras en revelar su resultado fue El Dorado, que mantiene sus tradicionales sorteos entre semana: el primero a las 11:00 de la mañana y el segundo a las 3:30 de la tarde, aunque durante los fines de semana estos horarios pueden presentar modificaciones.

Contexto: ¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles 10 de diciembre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7024
  • La Quinta: 5
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MIÉRCOLES 10 de Diciembre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Entre los juegos más queridos del país también destaca El Paisita, una opción de origen antioqueño que, gracias a su constancia y confiabilidad, se ha convertido en parte del día a día de miles de apostadores. Su frecuencia y facilidad para participar lo han posicionado como una alternativa atractiva para quienes prefieren apuestas ágiles.

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente

Desde la Costa Caribe, otro juego que sigue ganando terreno es La Caribeña, una lotería que logró conectar rápidamente con el público nacional. Su estilo cercano, sin perder el espíritu tradicional de las apuestas numéricas, le ha permitido consolidarse como una de las favoritas entre quienes siguen de cerca los sorteos.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

