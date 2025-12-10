Loterías
El Paisita, El Dorado y La Caribeña: resultados ganadores de este miércoles, 10 de diciembre
Los principales sorteos arrojaron los números cargados de suerte para un posible ganador.
Las loterías colombianas volvieron a ser protagonistas este miércoles, y varias de las más reconocidas captaron la atención de los jugadores habituales.
Una de las primeras en revelar su resultado fue El Dorado, que mantiene sus tradicionales sorteos entre semana: el primero a las 11:00 de la mañana y el segundo a las 3:30 de la tarde, aunque durante los fines de semana estos horarios pueden presentar modificaciones.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 7024
- La Quinta: 5
El Dorado Tarde
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
Entre los juegos más queridos del país también destaca El Paisita, una opción de origen antioqueño que, gracias a su constancia y confiabilidad, se ha convertido en parte del día a día de miles de apostadores. Su frecuencia y facilidad para participar lo han posicionado como una alternativa atractiva para quienes prefieren apuestas ágiles.
El Paisita Día
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: Pendiente
- Animal: Pendiente
Desde la Costa Caribe, otro juego que sigue ganando terreno es La Caribeña, una lotería que logró conectar rápidamente con el público nacional. Su estilo cercano, sin perder el espíritu tradicional de las apuestas numéricas, le ha permitido consolidarse como una de las favoritas entre quienes siguen de cerca los sorteos.
La Caribeña Día
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente