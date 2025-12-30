Loterías

El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este martes, 30 de diciembre

En su edición de la mañana jugó el sorteo número 13.283.



Redacción Loterías
30 de diciembre de 2025, 7:54 p. m.
Resultados Sinuano Día y Noche
Resultados Sinuano Día y Noche

Este martes, 30 de diciembre de 2025 se llevaron a cabo los sorteos de El Sinuano Día y Noche, dos de los juegos de azar más populares del país. Si es uno de los jugadores de esta lotería, a continuación puede consultar los resultados oficiales y verificar si su número resultó ganador.

Quienes participan en El Sinuano, tanto en la modalidad Día como Noche, tienen la posibilidad de revisar a diario los resultados para confirmar si la suerte estuvo de su lado.

En el sorteo número 13.283, realizado este martes, 30 de diciembre, el número ganador de El Sinuano Día fue el 4480, mientras que la balota especial conocida como “La Quinta” correspondió al número 1.

Cabe recordar que El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 de la tarde, incluidos domingos y festivos, y ofrece distintas opciones de premio de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas en el resultado oficial.

Resultados de la lotería El Sinuano Día este martes, 30 de diciembre de 2025

  • Premio mayor: 4480.
  • La Quinta: 1.
YouTube video -ftZPyUTHYU thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este martes, 30 de diciembre de 2025

  • Premio mayor: 
  • La Quinta: 

Para ser uno de los ganadores de esta lotería, la apuesta debe coincidir con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Además, es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

  • Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
  • Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el miércoles 31 de diciembre, en sus horarios habituales: 2:30 p. m. para la edición diurna y 8:30 p. m. para la nocturna.

