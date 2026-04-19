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El Sinuano Día y Noche hoy domingo, 19 de abril de 2026; conozca los números ganadores

Esta lotería aumenta las probabilidades de ganar con sus dos versiones y la balota ‘La Quinta’.

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Redacción Loterías
19 de abril de 2026, 2:44 p. m.
Resultados El Sinuano Día y Noche
Resultados El Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

Este domingo, 19 de abril , miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña, del domingo 19 de abril de 2026

En esta jornada, el número ganador del Sinuano Día fue el 7765, acompañado de la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, correspondiente al número 2.

Resultados de la lotería El Sinuano Día este domingo, 19 de abril de 2026

  • Premio mayor: 7765
  • La Quinta: 2
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Resultados de la lotería El Sinuano Noche este domingo, 19 de abril de 2026

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
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¿Cómo saber si ganó?

Para obtener un premio, la apuesta debe coincidir con el número sorteado respetando el orden exacto de las cifras y la modalidad elegida. El juego contempla varias opciones: el acierto completo de cuatro números, coincidencias en las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último dígito, llamado “uña”.

Se recomienda verificar cuidadosamente los resultados y, en caso de ganar, presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.