El Sinuano Día y Noche: números ganadores del domingo 28 de diciembre

Este domingo 28 de diciembre de 2025 se realizaron los sorteos de El Sinuano Día y Noche, dos de los juegos más populares del país. A continuación, consulte los resultados oficiales y verifique si su número fue uno de los afortunados.

Quienes participan en El Sinuano, ya sea en su versión Día o Noche, pueden consultar los resultados más recientes para confirmar si el azar les sonrió.

En el sorteo número 13.279, realizado el domingo 28 de diciembre, el número ganador de El Sinuano Día fue el 2740, junto con la balota especial conocida como “La Quinta”, que correspondió al número 2

El Sinuano Día se sortea todos los días a las 2:30 de la tarde, incluso en jornadas festivas, y ofrece múltiples opciones de premio según la cantidad de cifras acertadas en el resultado oficial.

Resultados de la lotería El Sinuano Día hoy, 28 de diciembre de 2025

Premio mayor: 2470

La Quinta: 2.

Resultados de la lotería El Sinuano Noche hoy, 28 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Sinuano Noche se sortea de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, mientras que los domingos y días festivos el sorteo se realiza a las 8:30 p.m.

Para quienes no alcanzaron a revisar los resultados más recientes de El Sinuano Día y Noche, a continuación están disponibles las combinaciones ganadoras, con el fin de comprobar si la suerte los acompañó en este tradicional juego de azar originario de la Costa Caribe.

Resultados últimos 3 sorteos

El Sinuano Día

25 de diciembre de 2025 - 4158 - 7

26 de diciembre de 2025 - 9953 - 4

27 de diciembre de 2025 - 3679 - 8

El Sinuano Noche