Loterías

¿Es ganador en Año Nuevo? Números afortunados de la Lotería Chontico este 31 de diciembre en el sorteo 8296

Acá y también en canales oficiales puede consultar si es uno de los felices ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
31 de diciembre de 2025, 6:08 p. m.
Resultados Chontico Día y Noche
Resultados Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

El miércoles 31 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo número 8296 de la Lotería Chontico, un evento que volvió a despertar la expectativa de miles de jugadores en todo el país tras conocerse los resultados oficiales.

El número ganador del premio mayor fue el 2726, una combinación que rápidamente comenzó a circular entre apostadores y comunidades de aficionados, atentos siempre a cualquier señal que los acerque a la tan buscada fortuna.

A este resultado se sumó la divulgación de la balota de “La Quinta”, que en esta ocasión correspondió al número 1, un dato clave para quienes revisan sus jugadas con especial detenimiento.

Chontico Día y Noche
Resultados hoy de Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Con el paso de los años, Chontico se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su mecánica simple, la posibilidad de elegir números y montos libremente, y la realización de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche) mantienen vivo el interés de un público amplio, que continúa alimentando la ilusión de alcanzar el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 31 de diciembre de 2025

Premio mayor: 2726 - 1

  • Tres últimas cifras: 726
  • Dos últimas cifras: 26
  • Número completo: 2726
  • Última cifra:  1
YouTube video dSGV4Erry0A thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 31 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
YouTube video 6a27C4Giocw thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves primero de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 30 de diciembre de 2025:  2777 - 6
  • 29 de diciembre de 2025:  0847 - 0
  • 28 de diciembre de 2025:  2777 - 6

Chontico Noche

  • 30 de diciembre de 2025: 7834 - 1
  • 29 de diciembre de 2025: 7558 - 3
  • 28 de diciembre de 2025: 5330 - 5

