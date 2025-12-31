¿Es ganador en Año Nuevo? Números afortunados de la Lotería Chontico este 31 de diciembre en el sorteo 8296

El miércoles 31 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo número 8296 de la Lotería Chontico, un evento que volvió a despertar la expectativa de miles de jugadores en todo el país tras conocerse los resultados oficiales.

El número ganador del premio mayor fue el 2726, una combinación que rápidamente comenzó a circular entre apostadores y comunidades de aficionados, atentos siempre a cualquier señal que los acerque a la tan buscada fortuna.

A este resultado se sumó la divulgación de la balota de “La Quinta”, que en esta ocasión correspondió al número 1, un dato clave para quienes revisan sus jugadas con especial detenimiento.

Resultados hoy de Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Con el paso de los años, Chontico se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su mecánica simple, la posibilidad de elegir números y montos libremente, y la realización de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche) mantienen vivo el interés de un público amplio, que continúa alimentando la ilusión de alcanzar el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 31 de diciembre de 2025

Premio mayor: 2726 - 1

Tres últimas cifras: 726

Dos últimas cifras: 26

Número completo: 2726

Última cifra: 1

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 31 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves primero de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

30 de diciembre de 2025: 2777 - 6

29 de diciembre de 2025: 0847 - 0

28 de diciembre de 2025: 2777 - 6

Chontico Noche