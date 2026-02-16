Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este lunes, 16 de febrero de 2026

Los resultados se deben consultar a través de redes oficiales.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías Revista Semana

16 de febrero de 2026, 1:23 p. m.
Chontico Día y Noche
Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La suerte volvió a girar este lunes 16 de febrero de 2026 con un nuevo sorteo de la Lotería Chontico, una cita que, como ya es habitual, mantiene atentos a miles de apostadores en todo el país.

Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 16 de febrero de 2026

El juego conservó su dinámica tradicional de dos emisiones diarias (Chontico Día y Chontico Noche), un formato que sigue despertando expectativa entre quienes prueban fortuna a diario y revisan los resultados con la ilusión intacta.

Una vez se conocieron las cifras oficiales, el número que acaparó la atención fue el 2254.

La jornada también dejó el resultado de “La Quinta”, cuya balota fue el número 8, poniendo punto final a otro capítulo de este popular juego de azar.

La combinación ganadora se difundió rápidamente en redes.
Resultados del sorteo de hoy Foto: Getty Images / Chontico

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 16 de febrero de 2026

Premio mayor: 2254 - 8

  • Tres últimas cifras: 254
  • Dos últimas cifras: 54
  • Número completo: 2254
  • Última cifra:  8
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 16 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 17 febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 15 de febrero de 2026: 3108 - 1
  • 14 de febrero de 2026: 9264 - 9
  • 13 de febrero de 2026: 1682 - 1

Chontico Noche

  • 15 de febrero de 2026: 7568 - 9
  • 14 de febrero de 2026: 2056 -3
  • 13 de febrero de 2026: 8691 - 3

