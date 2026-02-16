Loterías

Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este lunes, 16 de febrero de 2026

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
16 de febrero de 2026, 11:11 a. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 16 de febrero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Cada semana, miles de personas participan en sorteos oficiales con la ilusión de obtener un premio que cambie su situación económica. Dentro de la amplia oferta de sorteos autorizados en el país, opciones como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como alternativas frecuentes entre los apostadores.

Estos sorteos, conocidos popularmente como “loterías” o “chances”, forman parte del portafolio de juegos regulados y vigilados por las autoridades competentes, lo que garantiza transparencia en cada resultado.

El Dorado es uno de los sorteos que mayor consulta genera entre los jugadores habituales. Por su parte, El Paisita conecta con la identidad antioqueña y ha logrado posicionarse como una opción cercana y reconocida en esa región. La Caribeña, en tanto, tiene fuerte presencia en la región Caribe y se destaca por la frecuencia de sus sorteos y la expectativa que despierta entre sus seguidores.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7485.
  • La Quinta: 3.
YouTube video gr4AzLdvE5c thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Además de estas tres, en Colombia existen múltiples loterías departamentales y juegos de apuestas permanentes que se realizan a diario. Los apostadores suelen participar escogiendo números de dos, tres o cuatro cifras, confiando en combinaciones personales, fechas especiales o cifras “de la suerte”.

