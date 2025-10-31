LOTERÍAS
Este es el número ganador de la lotería Super Astro Luna, ¿logró obtener el premio mayor?
Este es el signo del zodiaco y las cuatro cifras que recibieron el gran premio.
Miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.
En la noche del viernes 31 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7925 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.
En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 9005, con el signo Tauro.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 30 de octubre de 8838: número 3461, con el signo Aries.
- Sorteo del 29 de octubre de 2025: número 3461, con el signo Géminis.
- Sorteo del 28 de octubre de 2025: número 2691, con el signo Cáncer.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 31 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.
- 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.