Este es el número ganador del Chontico Millonario Noche del jueves 5 de marzo

Al inicio de la noche de este jueves 5 de marzo se realizó, como de costumbre, el sorteo del Contico Millonario Noche, el cual entrega jugosos premios según lo que se haya apostado.

Apenas tres minutos después se dio a conocer que el gran ganador del sorteo es el número 8052 - 3, por lo que la persona que acertó puede ganar hasta 4.500 veces lo apostado y se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

Chontico Noche es popular entre los aficionados a la lotería, porque tiene diferentes formas de ganar, las cuales son las siguientes:

Cuatro aciertos (pleno): Ganas 4.500 veces lo apostado.

Tres aciertos: Ganas 400 veces lo apostado.

Dos aciertos: Ganas 50 veces lo apostado.

Un acierto: Ganas 5 veces lo apostado.

Adicionalmente, tiene también:

Chance Combinado: Si acierta las 4 cifras en cualquier orden, el premio suele ser de 208 pesos por cada peso apostado.

Super Chontico Millonario: Una versión que ofrece premios mayores o acumulados específicos en fechas determinadas.

Para más información, se recomienda acudir directamente a la página web de Chontico Noche, en donde se suministra la lista de ganadores y las novedades de los próximos sorteos.