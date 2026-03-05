Loterías

Este es el número ganador del Chontico Millonario Noche del jueves 5 de marzo

Así se llevó a cabo el sorteo más reciente de Chontico Noche.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
5 de marzo de 2026, 7:19 p. m.
El popular chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada noche, miles de apostadores esperan los números oficiales con la esperanza de acertar y obtener un premio.
Al inicio de la noche de este jueves 5 de marzo se realizó, como de costumbre, el sorteo del Contico Millonario Noche, el cual entrega jugosos premios según lo que se haya apostado.

Apenas tres minutos después se dio a conocer que el gran ganador del sorteo es el número 8052 - 3, por lo que la persona que acertó puede ganar hasta 4.500 veces lo apostado y se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

YouTube video PGVje4hJ0Yg thumbnail

Chontico Noche es popular entre los aficionados a la lotería, porque tiene diferentes formas de ganar, las cuales son las siguientes:

  • Cuatro aciertos (pleno): Ganas 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: Ganas 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: Ganas 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: Ganas 5 veces lo apostado.

Adicionalmente, tiene también:

  • Chance Combinado: Si acierta las 4 cifras en cualquier orden, el premio suele ser de 208 pesos por cada peso apostado.
  • Super Chontico Millonario: Una versión que ofrece premios mayores o acumulados específicos en fechas determinadas.

Para más información, se recomienda acudir directamente a la página web de Chontico Noche, en donde se suministra la lista de ganadores y las novedades de los próximos sorteos.

