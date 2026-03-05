Este es el número ganador del Chontico Millonario Noche del jueves 5 de marzo

Al inicio de la noche de este jueves 5 de marzo se realizó, como de costumbre, el sorteo del Contico Millonario Noche, el cual entrega jugosos premios según lo que se haya apostado.
Apenas tres minutos después se dio a conocer que el gran ganador del sorteo es el número 8052 - 3, por lo que la persona que acertó puede ganar hasta 4.500 veces lo apostado y se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.
Chontico Noche es popular entre los aficionados a la lotería, porque tiene diferentes formas de ganar, las cuales son las siguientes:
- Cuatro aciertos (pleno): Ganas 4.500 veces lo apostado.
- Tres aciertos: Ganas 400 veces lo apostado.
- Dos aciertos: Ganas 50 veces lo apostado.
- Un acierto: Ganas 5 veces lo apostado.
Adicionalmente, tiene también:
- Chance Combinado: Si acierta las 4 cifras en cualquier orden, el premio suele ser de 208 pesos por cada peso apostado.
- Super Chontico Millonario: Una versión que ofrece premios mayores o acumulados específicos en fechas determinadas.
Para más información, se recomienda acudir directamente a la página web de Chontico Noche, en donde se suministra la lista de ganadores y las novedades de los próximos sorteos.