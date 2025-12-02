Suscribirse

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 2 de diciembre: conozca las combinaciones ganadoras

Descubra cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de este importante juego de azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
2 de diciembre de 2025, 3:31 p. m.
Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones
Resultado de La Antioqueñita en sus dos ediciones | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita es uno de los sorteos más reconocidos del país, realizado diariamente en Colombia y que cuenta con dos ediciones: una en la mañana y otra en la tarde, brindando a los jugadores más oportunidades de obtener un premio.

Para participar, basta con seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9, realizar la apuesta y esperar a conocer si la fortuna estuvo de su lado. Además, para aumentar sus posibilidades de ganar más dinero, también cuenta con la opción de jugar La Quinta, con lo que agregará un número más.

Este tradicional juego de azar se efectúa todos los días a las 10:00 a. m., mientras que los domingos y días festivos se lleva a cabo a las 12:00 del mediodía.

En la jornada de este martes, 2 de diciembre, el número ganador fue 6809, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 0.

Contexto: Primer ganador del Baloto del mes: número afortunado que se llevó el acumulado de 8.000 millones, lunes 1 de diciembre

Resultados del sorteo 6171 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6809
  • Quinta balota: 0
La Antioqueñita 1 - 2 de diciembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Si en esta oportunidad no tuvo suerte, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se realiza a las 4:00 p. m.

Los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Resultado del sorteo 6172 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 2 de diciembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: ¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del lunes, 1 de diciembre

Por si se perdió los más recientes sorteos y no sabe si es el ganador, estos fueron los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta importante lotería antioqueña:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 1 de diciembre de 2025: 3593 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 30 de noviembre de 2025: 0464 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 29 de noviembre de 2025: 7344 – Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 1 de diciembre de 2025: 2462 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 30 de noviembre de 2025: 0030 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 29 de noviembre de 2025: 5442 – Quinta balota: 0

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este miércoles, 3 de diciembre, a las 10:00 a. m. y podrá seguirlo a través del mencionado canal de YouTube.

