¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del lunes, 1 de diciembre

Estas son las cifras y los números que resultaron ganadores en el último sorteo.

Redacción Loterías
2 de diciembre de 2025, 3:52 a. m.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.

En la noche del lunes, 1 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7956 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 8391, con el signo Capricornio.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Lunes 1 de Diciembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 30 de noviembre de 2025: número 2136, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 29 de noviembre de 2025: número 7984, con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 28 de noviembre de 2025: número 2894, con el signo Libra.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 2 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: ¿Se ganó el Super Astro Luna para finalizar mes?: combinación de número y signo ganador del domingo 30 de noviembre

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

