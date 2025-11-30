¿Se ganó el Super Astro Luna para finalizar mes?: combinación de número y signo ganador del domingo 30 de noviembre

Este último domingo de noviembre llegó con la atención puesta en el sorteo 7955 del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más consultados por los jugadores que siguen la combinación número–signo.

El sorteo se realizó, como es habitual los domingos y festivos, a las 8:30 p.m. a través de Canal 1.

Resultado del sorteo 7955: número y signo de la noche

La combinación ganadora de este domingo 30 de noviembre de 2025 correspondió al:

Número: 2136

Signo: Acuario

Así se juega y por qué es uno de los más populares

Super Astro se ha consolidado como un juego que mezcla tradición y novedad: permite elegir hasta cuatro cifras y uno de los 12 signos zodiacales. Para ganar, ambos deben coincidir exactamente con el resultado revelado en la transmisión en vivo, lo que explica el creciente interés de quienes buscan una apuesta más personalizada.

La transmisión de este domingo definió la cifra y el signo ganadores del Super Astro Luna. | Foto: Getty Images // PagaTodo

Los últimos resultados antes del sorteo 7955

Los sorteos previos ofrecen un panorama claro de las combinaciones recientes:

29 de noviembre – sorteo 7954: Número 7984 – Signo Cáncer

Número – Signo 28 de noviembre – sorteo 7953: Número 2894 – Signo Libra

Número – Signo 27 de noviembre – sorteo 7952: Número 5591 – Signo Libra

Los horarios oficiales del Super Astro Luna

La programación del sorteo mantiene tres franjas según el día: