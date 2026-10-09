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Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 9 de octubre de 2026: conozca las combinaciones ganadoras

Descubra cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de este importante juego de azar.

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Redacción Loterías
9 de octubre de 2026 a las 10:11 a. m.
Lotería La Antioqueñita.
Lotería La Antioqueñita. Foto: Getty Images y logo oficial de la Lotería La Antioqueñita.

Este viernes, 9 de octubre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

El resultado de la noche permite comprobar cuáles fueron las cifras premiadas en la jornada.
Lotería de Bogotá hoy, 8 de octubre: número ganador y resultado del premio mayor

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 9793 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 0298, mientras que la quinta balota fue el 2.

Resultados del sorteo 9793 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0298.
  • Quinta balota: 2.
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Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 9794 - La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
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Números ganadores de Super Astro Luna del jueves 8 de octubre de 2026

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 8 de octubre de 2026: 7884 — Quinta balota: 8.
  • Sorteo del 7 de octubre de 2026: 7103 — Quinta balota: 4.
  • Sorteo del 6 de octubre de 2026: 3230 — Quinta balota: 3.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 8 de octubre de 2026: 3275 — Quinta balota: 5.
  • Sorteo del 7 de octubre de 2026: 9117 — Quinta balota: 5.
  • Sorteo del 6 de octubre de 2026: 3092 — Quinta balota: 7.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este sábado, 10 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.