Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del martes 6 de enero: conozca las combinaciones ganadoras

En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Durante la jornada de este martes, 6 de enero, se realizó el sorteo número 6241 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 3518, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 8.

Resultados del sorteo 6241 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3518

Quinta balota: 8

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este martes a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo 6241 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 5 de enero de 2026: 4778 - Quinta balota: 0

- Quinta balota: Sorteo del 4 de enero de 2026: 5651 - Quinta balota: 6

- Quinta balota: Sorteo del 3 de enero de 2026: 4344 - Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 5 de enero de 2026: 7552 - Quinta balota: 8

- Quinta balota: Sorteo del 4 de enero de 2026: 3151 - Quinta balota: 0

- Quinta balota: Sorteo del 3 de enero de 2026: 2453 - Quinta balota: 1

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este miércoles, 7 de enero, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es costumbre.