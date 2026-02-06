Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 6 de febrero

En Colombia, jugar a la lotería no es solo una apuesta al azar, sino una tradición profundamente arraigada en la vida cotidiana de millones de personas. Entre las más reconocidas y seguidas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres juegos que, desde distintas regiones del país, concentran expectativas, rutinas y sueños de quienes buscan un golpe de suerte.

Para muchos jugadores, El Dorado simboliza la posibilidad de cambiar su realidad con una inversión mínima. Su popularidad también se explica por la constancia de sus sorteos, que renuevan la esperanza y mantienen viva la emoción en cada jugada.

Dorado Mañana

Premio mayor: 5554.

La Quinta: 7.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita mantiene una estrecha conexión con la región antioqueña, donde se ha consolidado como un referente habitual de los juegos de azar. Su nombre evoca identidad regional y cercanía, factores que han fortalecido su aceptación entre los apostadores.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Con premios atractivos tanto para jugadores frecuentes como ocasionales, La Caribeña conserva un vínculo especial con el espíritu alegre y optimista del Caribe colombiano, reflejando el carácter de la región que la representa.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Aunque cada una tiene su propio sello, estas tres loterías comparten un mismo propósito: alimentar la ilusión de miles de personas que, número tras número, confían en que la suerte toque a su puerta. No obstante, los expertos recuerdan la importancia de jugar de manera responsable, entendiendo que se trata de una forma de entretenimiento y no de una garantía económica.