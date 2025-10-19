Loterías
Fíjese si fue el ganador del Super Astro Luna de este 19 de octubre de 2025: revise aquí
Este domingo se hizo efectivo el sorteo 7913, donde hubo un número ganador acompañado de un signo zodiacal.
El sorteo del Super Astro Luna se llevó a cabo la noche de este domingo, 19 de octubre de 2025, dejando una nueva combinación ganadora con un atractivo premio.
Este reconocido juego de azar, que mezcla números con signos del zodiaco, sigue captando la atención de miles de apostadores en todo el país. La jornada de este domingo no fue la excepción, generando gran expectativa entre los seguidores.
Resultado del Super Astro Luna – Domingo 19 de octubre de 2025
- Número ganador: 1617
- Signo zodiacal: Aries
El resultado fue transmitido en vivo por Canal 1, siguiendo el formato tradicional del sorteo, donde se eligen cuatro cifras y un signo zodiacal. Solo quienes logran acertar la combinación exacta se hacen acreedores al premio mayor.
Recientes sorteos Super Astro Luna
Estos son los resultados de los últimos sorteos antes del correspondiente al 19 de octubre:
- 2025-10-18: 9516 – Acuario – 7912
- 2025-10-17: 2776 – Géminis – 7911
- 2025-10-16: 0457 – Escorpión – 7910
- 2025-10-15: 9648 – Capricornio – 7909
El sorteo del 19 de octubre tuvo como protagonista al signo Aries, que continúa destacándose entre los más favorecidos del mes.
La atención ahora se centra en el próximo sorteo, donde un nuevo número y signo podrían convertir a otro afortunado en millonario.