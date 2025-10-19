Suscribirse

¿Fue su día de suerte? Conozca los números ganadores del último sorteo del Sinuano Día y Noche de este domingo 19 de octubre

Descubra cuál fue la cifra ganadora en el más reciente sorteo de este importante y popular juego de azar.

Redacción Loterías
19 de octubre de 2025, 8:56 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche
El Sinuano Día y Noche | Foto: Getty Images

El Sinuano se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y populares en la región Caribe de Colombia. Su dinámica se basa en acertar la combinación correcta de cinco balotas extraídas durante el sorteo.

Como es habitual, miles de apostadores siguieron con expectativa la publicación de los resultados oficiales a través de las redes sociales, con la esperanza de ver reflejada su jugada entre las ganadoras.

Algunos jugadores eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras con algún significado simbólico, con la esperanza de alcanzar el premio mayor.

Este domingo 19 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 13.137 del Sinuano Día, cuyo número premiado fue el 3079. Además, en la quinta balota resultó seleccionado el número 0.

Contexto: Resultados de El Paisita y La Caribeña Día: domingo 19 de octubre; estos fueron los ganadores

Resultado del sorteo 13.137 del Sinuano Día

  • Número ganador: 3079
  • Tres últimas cifras: 079
  • Dos últimas cifras: 79
  • La quinta: 0
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA DOMINGO 19 de Octubre de 2025

En cuanto al Sinuano Noche, el sorteo se llevará a cabo a las 8:30 de la noche de este mismo domingo, por lo que los resultados todavía no se conocen.

Resultado del sorteo 13.138 del Sinuano Noche

  • Número ganador: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Tres últimas cifras: pendiente
  • La quinta: pendiente
SINUANO NOCHE: Resultado SINUANO NOCHE del DOMINGO 19 de Octubre de 2025.
Contexto: Número que se llevó los millones del Chontico Día y Noche: resultados del domingo 19 de octubre

Es importante mencionar que los sorteos de ambas ediciones se emiten en directo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que asegura la transparencia del proceso y mantiene viva la emoción entre los seguidores habituales de esta popular lotería.

Si se perdió los más recientes sorteos de esta importante lotería, estas fueron las últimas tres cifras ganadoras:

Sinuano Día

  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144.
  • Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458.
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983.

Sinuano Noche

  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2092.
  • Sorteo del 17 de octubre de 2025: 3805.
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 6452.

El próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este lunes, 20 de octubre, a las 2:30 de la tarde y, al igual que siempre, lo podrá seguir en directo.

