¿Fue su día de suerte? Conozca los números ganadores del último sorteo del Sinuano Día y Noche de este domingo 19 de octubre

El Sinuano se ha consolidado como uno de los juegos de azar más emblemáticos y populares en la región Caribe de Colombia. Su dinámica se basa en acertar la combinación correcta de cinco balotas extraídas durante el sorteo.

Como es habitual, miles de apostadores siguieron con expectativa la publicación de los resultados oficiales a través de las redes sociales, con la esperanza de ver reflejada su jugada entre las ganadoras.

Algunos jugadores eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras con algún significado simbólico, con la esperanza de alcanzar el premio mayor.

Este domingo 19 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 13.137 del Sinuano Día, cuyo número premiado fue el 3079. Además, en la quinta balota resultó seleccionado el número 0.

Resultado del sorteo 13.137 del Sinuano Día

Número ganador: 3079

Tres últimas cifras: 079

Dos últimas cifras: 79

La quinta: 0

En cuanto al Sinuano Noche, el sorteo se llevará a cabo a las 8:30 de la noche de este mismo domingo, por lo que los resultados todavía no se conocen.

Resultado del sorteo 13.138 del Sinuano Noche

Número ganador: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

La quinta: pendiente

Es importante mencionar que los sorteos de ambas ediciones se emiten en directo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que asegura la transparencia del proceso y mantiene viva la emoción entre los seguidores habituales de esta popular lotería.

Si se perdió los más recientes sorteos de esta importante lotería, estas fueron las últimas tres cifras ganadoras:

Sinuano Día

Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144 .

. Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458 .

. Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983.

Sinuano Noche

Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2092 .

. Sorteo del 17 de octubre de 2025: 3805 .

. Sorteo del 16 de octubre de 2025: 6452.