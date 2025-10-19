Loterías
Número que se llevó los millones del Chontico Día y Noche: resultados del domingo 19 de octubre
El número revelado en el Chontico Día y Noche se posicionó como el protagonista de la jornada.
Este domingo 19 de mayo de 2025 se realizaron los sorteos del Chontico Día y Noche, los cuales se juegan a la 1:00 p.m. y a las 8:00 p.m., respectivamente. Estas ediciones son reconocidas por ofrecer la posibilidad de ganar hasta 4.500 veces lo apostado si se acierta el número completo en orden.
Resultado del Chontico Día – domingo 19 de octubre
- Premio mayor: 0559 - 6
- Tres últimas cifras: 559
- Dos últimas cifras: 59
- Cifra completa: 0559
- Último número: 6
Este fue el número que entregó la mayor premiación del día entre quienes apostaron a las cuatro cifras exactamente.
Resultado del Chontico Noche – domingo 19 de octubre
- Premio mayor: XXXX - X
- Tres últimas cifras: XXX
- Dos últimas cifras: XX
- Cifra completa: XXXX
- Último número: X
El sorteo nocturno cerró la jornada dominical con uno de los premios más altos, dejando nuevos ganadores entre quienes acertaron la combinación exacta.
Últimos 3 resultados del Chontico
Últimos resultados del Chontico Día
- 18 de octubre de 2025: 0950 - 1
- 17 de octubre de 2025: 4301 - 1
- 16 de octubre de 2025: 1135 - 9
En las tres últimas ediciones del día, predominó el dígito final 1, lo que ha llamado la atención de los seguidores de tendencias numéricas.
Últimos resultados del Chontico Noche
- 18 de octubre de 2025: 4625 - 1
- 17 de octubre de 2025: 0502 - 7
- 16 de octubre de 2025: 6109 - 7
En la edición nocturna, las terminaciones en 7 se repitieron en dos jornadas consecutivas, marcando una posible tendencia.