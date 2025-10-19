Suscribirse

Número que se llevó los millones del Chontico Día y Noche: resultados del domingo 19 de octubre

El número revelado en el Chontico Día y Noche se posicionó como el protagonista de la jornada.

Redacción Loterías
19 de octubre de 2025, 6:08 p. m.
El Chontico informó la combinación que quedó registrada como la de mayor valor este 19 de octubre.
El número revelado en el Chontico Día y Noche se posicionó como el protagonista de la jornada. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Facebook chonticoMillonario

Este domingo 19 de mayo de 2025 se realizaron los sorteos del Chontico Día y Noche, los cuales se juegan a la 1:00 p.m. y a las 8:00 p.m., respectivamente. Estas ediciones son reconocidas por ofrecer la posibilidad de ganar hasta 4.500 veces lo apostado si se acierta el número completo en orden.

Resultado del Chontico Día – domingo 19 de octubre

  • Premio mayor: 0559 - 6
  • Tres últimas cifras: 559
  • Dos últimas cifras: 59
  • Cifra completa: 0559
  • Último número: 6
Resultado EL CHONTICO DIA Domingo 19 de Octubre de 2025

Este fue el número que entregó la mayor premiación del día entre quienes apostaron a las cuatro cifras exactamente.

Resultado del Chontico Noche – domingo 19 de octubre

  • Premio mayor: XXXX - X
  • Tres últimas cifras: XXX
  • Dos últimas cifras: XX
  • Cifra completa: XXXX
  • Último número: X
Resultado EL CHONTICO NOCHE Domingo 19 de Octubre de 2025

El sorteo nocturno cerró la jornada dominical con uno de los premios más altos, dejando nuevos ganadores entre quienes acertaron la combinación exacta.

Últimos 3 resultados del Chontico

La jornada de este sábado en el Chontico Día y Noche presentó números ganadores que entusiasmaron a quienes siguen cada sorteo.
La jornada del Chontico reveló la cifra principal de las ediciones de día y noche del 19 de octubre. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Facebook chonticoMillonario

Últimos resultados del Chontico Día

  • 18 de octubre de 2025: 0950 - 1
  • 17 de octubre de 2025: 4301 - 1
  • 16 de octubre de 2025: 1135 - 9

En las tres últimas ediciones del día, predominó el dígito final 1, lo que ha llamado la atención de los seguidores de tendencias numéricas.

Últimos resultados del Chontico Noche

  • 18 de octubre de 2025: 4625 - 1
  • 17 de octubre de 2025: 0502 - 7
  • 16 de octubre de 2025: 6109 - 7

En la edición nocturna, las terminaciones en 7 se repitieron en dos jornadas consecutivas, marcando una posible tendencia.

Chontico DíaChontico NocheNúmerosResultadossorteoMillonario

