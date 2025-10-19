Número que se llevó los millones del Chontico Día y Noche: resultados del domingo 19 de octubre

Este domingo 19 de mayo de 2025 se realizaron los sorteos del Chontico Día y Noche, los cuales se juegan a la 1:00 p.m. y a las 8:00 p.m., respectivamente. Estas ediciones son reconocidas por ofrecer la posibilidad de ganar hasta 4.500 veces lo apostado si se acierta el número completo en orden.

Resultado del Chontico Día – domingo 19 de octubre

Premio mayor: 0559 - 6

Tres últimas cifras: 559

Dos últimas cifras: 59

Cifra completa: 0559

Último número: 6

Este fue el número que entregó la mayor premiación del día entre quienes apostaron a las cuatro cifras exactamente.

Resultado del Chontico Noche – domingo 19 de octubre

Premio mayor: XXXX - X

Tres últimas cifras: XXX

Dos últimas cifras: XX

Cifra completa: XXXX

Último número: X

El sorteo nocturno cerró la jornada dominical con uno de los premios más altos, dejando nuevos ganadores entre quienes acertaron la combinación exacta.

Últimos 3 resultados del Chontico

Últimos resultados del Chontico Día

18 de octubre de 2025: 0950 - 1

0950 - 1 17 de octubre de 2025: 4301 - 1

4301 - 1 16 de octubre de 2025: 1135 - 9

En las tres últimas ediciones del día, predominó el dígito final 1, lo que ha llamado la atención de los seguidores de tendencias numéricas.

Últimos resultados del Chontico Noche

18 de octubre de 2025: 4625 - 1

4625 - 1 17 de octubre de 2025: 0502 - 7

0502 - 7 16 de octubre de 2025: 6109 - 7