¿Fue su día de suerte? Números ganadores de la lotería El Paisita del 1 de septiembre de 2025

Consulte los resultados de los sorteos de hoy y descubra si fue uno de los afortunados ganadores del premio mayor.

Redacción Loterías
1 de septiembre de 2025, 6:33 p. m.
Lotería El paisita, lunes septiembre 1 de 2025
Lotería El paisita, lunes septiembre 1 de 2025 | Foto: Composición Semana /Getty images/ chance Paisita

Cada día son más las personas que sueñan con cambiar su suerte adquiriendo un billete de la Lotería El Paisita.

Hoy 1 de septiembre se dieron a conocer los números ganadores de los sorteos, ofreciendo la oportunidad de ganar premios que podrían transformar su día.

Revise si su número coincide con los afortunados.

En el sorteo 14.429 de El Paisita Día, el número ganador del premio mayor fue el 3507, con la quinta balota 4

Resultados del sorteo 14.429 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 350
  • Tres últimas:507
  • Cifra ganadora: 3507

La quinta balota le puede cambiar su vida y es una oportunidad más para ganar.

  • Quinta balota: 4
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 LUNES 01 de Septiembre 2025

Resultados del sorteo 14.430 de la lotería El Paisita Noche

La emoción no se detiene. El Paisita Noche le da más oportunidades de jugar y ganar, por lo que no puede perderse la transmisión en vivo a las 6:00 p.m., cuando se revelarán los números ganadores.

  • Tres primeras: pendiente
  • Tres últimas: pendiente
  • Cifra ganadora: pendiente

Planes ganadores de la Lotería El Paisita

Si hoy no se llevó el número ganador, no se preocupe, porque el plan de premios tiene chance para todos.

  • Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

El próximo sorteo se realizará mañana martes 2 de septiembre. Puede seguirlo en vivo o consultar los resultados en la página oficial de las loterías de hoy en Colombia.

Si resulta ser uno de los afortunados ganadores, recuerde reclamar su premio mayor en un punto autorizado.

Cada sorteo está supervisado por Coljuegos, así que asegúrese de jugar La Paisita únicamente en los sitios oficiales

No olvide que cada sorteo de La Paisita es una nueva oportunidad para tentar a la suerte y convertirse en el próximo ganador.

¡Cruce los dedos y siga jugando!

