Loterías

¿Fue uno de los ganadores? Consulte aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de diciembre

Es fundamental verificar siempre la información en fuentes confiables y conservar los comprobantes de compra.

Redacción Loterías
29 de diciembre de 2025, 4:17 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 29 de diciembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 29 de diciembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como algunos de los juegos de azar más populares entre los apostadores, impulsadas por sus atractivos premios y la expectativa que despiertan en cada sorteo. Semana tras semana, miles de personas siguen de cerca los resultados con la ilusión de que la suerte esté de su lado.

El Dorado se caracteriza por ofrecer premios llamativos y una dinámica de juego sencilla, factores que la convierten en una de las opciones preferidas por quienes buscan resultados rápidos y fáciles de consultar.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5198.
  • La Quinta: 0.
YouTube video _rACpwf55JU thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Por su parte, El Paisita se ha posicionado como una de las loterías con mayor número de seguidores, gracias a la frecuencia de sus sorteos y a la variedad de planes de premios que pone a disposición de los jugadores.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

En cuanto a La Caribeña, destaca por realizar sorteos tanto en jornadas diurnas como nocturnas, una modalidad que atrae a quienes prefieren probar suerte en distintos momentos del día.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Los resultados de cada sorteo pueden consultarse a través de los sitios web oficiales de las loterías, en puntos de venta autorizados y en medios digitales especializados. Además, diversas plataformas y redes sociales publican los números ganadores pocos minutos después de cada sorteo, facilitando a los jugadores la verificación de sus apuestas.

