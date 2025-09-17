Suscribirse

¿Ganó Astro Sol este miércoles 17 de septiembre? Números y signo zodiacal de la suerte del último sorteo

Este chance juega de lunes a sábado en la tarde.

Redacción Loterías
17 de septiembre de 2025, 9:31 p. m.
Lotería Astro Sol | Foto: Tomada de redes sociales

Hoy miércoles, 17 de septiembre, jugó el sorteo número 5238 a las 4 de tarde, como es habitual, de la lotería Super Astro Sol. En esta, miles de colombianos ponen a prueba su suerte para llevarse millones de pesos en caso de que acierten a la cifra que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

Contexto: Astro Sol martes: vea los resultados del chance de hoy, 16 de septiembre

Así las cosas, para esta jornada la cifra ganadora es: 2 9 7 3

Los últimos tres dígitos: 9 7 3

Los últimos dos dígitos: 7 3

Y el signo zodiacal ganador es: Aries

Esta es una de las loterías más populares de Colombia. Para participar, las personas deben comprar un tiquete en el que apuestan el monto deseado, desde 500 hasta 10.000 pesos, como máximo. Luego, eligen cuatro números entre el 0 y el 9, para crear una cifra de cuatro dígitos. Esta la van a acompañar con la selección de su signo zodiacal favorito.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio que recibe el jugador que acierta a la cifra completa y al signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: en caso de que alguien adivine los últimos tres dígitos, y el signo, el total apostado se multiplica por mil. Para quien acierte a los últimos dos números, más el signo, se llevará el total apostado multiplicado por 100.

