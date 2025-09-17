¿Ganó Astro Sol este miércoles 17 de septiembre? Números y signo zodiacal de la suerte del último sorteo

Hoy miércoles, 17 de septiembre, jugó el sorteo número 5238 a las 4 de tarde, como es habitual, de la lotería Super Astro Sol. En esta, miles de colombianos ponen a prueba su suerte para llevarse millones de pesos en caso de que acierten a la cifra que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

Así las cosas, para esta jornada la cifra ganadora es: 2 9 7 3

Los últimos tres dígitos: 9 7 3

Los últimos dos dígitos: 7 3

Y el signo zodiacal ganador es: Aries

Esta es una de las loterías más populares de Colombia. Para participar, las personas deben comprar un tiquete en el que apuestan el monto deseado, desde 500 hasta 10.000 pesos, como máximo. Luego, eligen cuatro números entre el 0 y el 9, para crear una cifra de cuatro dígitos. Esta la van a acompañar con la selección de su signo zodiacal favorito.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio que recibe el jugador que acierta a la cifra completa y al signo.