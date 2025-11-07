Suscribirse

Loterías

¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del viernes, 7 de noviembre

Estas son las cifras y los números que resultaron ganadores en el último sorteo.

Redacción Loterías
8 de noviembre de 2025, 3:59 a. m.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.
En la noche del viernes, 7 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7932 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 5755, con el signo Cáncer.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Viernes 7 de Noviembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 6 de noviembre de 2025: número 4361, con el signo Leo
  • Sorteo del 5 de noviembre de 2025: número 4708, con el signo Géminis
  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 7635, con el signo Cáncer

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 8 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 5 de noviembre de 2025

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

