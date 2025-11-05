Suscribirse

Loterías

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 5 de noviembre de 2025

En esta dinámica, cada participante elige un número compuesto por cuatro cifras y un signo del zodiaco.

Redacción Loterías
6 de noviembre de 2025, 3:55 a. m.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo. | Foto: Getty images - Super Astro Luna / Montaje: Semana

En la noche del miércoles, 5 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7930 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número XXXX, con el signo XXX.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Miercoles 5 de Noviembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 7635, con el signo Cáncer
  • Sorteo del 3 de noviembre de 2025 : número 4392, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 2 de noviembre de 2025 número 4154, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 6 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m.Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Super Astro Luna hoy: Vea el resultado del último sorteo para este martes 4 de noviembre de 2025

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

Noticias Destacadas

