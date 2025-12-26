¿Ganó? Estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de diciembre

Las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña volvieron a captar la atención de miles de apostadores tras la realización de sus más recientes sorteos, cuyos resultados ya están siendo consultados por jugadores en distintas regiones del país.

Como es habitual, El Dorado abrió la jornada con la publicación de sus números ganadores, generando expectativa entre quienes siguen este sorteo por sus premios y su dinámica accesible. Una vez divulgados los resultados oficiales, los participantes verificaron sus boletos con la esperanza de haber acertado la combinación ganadora.

Dorado Día

Premio mayor : 4374.

La Quinta: 6.

Dorado Tarde

Premio mayor : pendiente.

La Quinta: pendiente.

Posteriormente, El Paisita dio a conocer los números correspondientes a su sorteo, uno de los más esperados debido a su arraigo regional y a la amplia participación que convoca.

Paisita Día

Premio mayor : pendiente.

La Quinta: pendiente.

Paisita Noche

Premio mayor : pendiente.

La Quinta: pendiente.

En el caso de La Caribeña, los resultados fueron publicados de manera oficial en sus horarios habituales de las 2:30 p. m. y las 10:30 p. m., lo que permitió a los jugadores comprobar si la suerte estuvo de su lado. Este sorteo mantiene una alta expectativa, especialmente en la región Caribe.

Caribeña Día

Premio mayor : pendiente.

La Quinta: pendiente.

Caribeña Noche

Premio mayor : pendiente. .

La Quinta: pendiente.

Finalmente, las autoridades reiteran la importancia de consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales y de reclamar los premios dentro de los plazos establecidos.