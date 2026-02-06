Loterías

¿Ganó hoy? Consulte los resultados oficiales de la lotería Chontico Día y Noche de este viernes, 6 de febrero

6 de febrero de 2026, 6:10 p. m.
Este viernes 6 de febrero de 2026, la Lotería Chontico volvió a captar la atención de miles de colombianos con la realización de su sorteo número 8333, una cita que, como ya es costumbre, no pasó desapercibida entre los apostadores.

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy, 6 de febrero

El juego mantuvo su esquema habitual de dos rondas por día (Chontico Día y Chontico Noche), una dinámica que sigue generando expectativa y mantiene en vilo a quienes prueban suerte a diario.

Tras la publicación de los resultados oficiales, el número que se robó todas las miradas fue el 2122. La combinación empezó a circular rápidamente entre los jugadores y no tardó en convertirse en tema de charla.

La jornada se completó con el resultado de “La Quinta”, cuya balota fue el número 3, cerrando así un nuevo capítulo de este clásico juego de azar que sigue vigente en todo el país.

Chontico Día y Noche
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 6 de febrero de 2026

Premio mayor: 2122 - 3

  • Tres últimas cifras: 122
  • Dos últimas cifras: 22
  • Número completo: 2122
  • Última cifra:  3
YouTube video IcRNIL7fZGU thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 6 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
YouTube video eMhnVEQ2AEc thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 7 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 5 de febrero de 2026: 1431 - 8
  • 4 de febrero de 2026: 4659 - 6
  • 3 de febrero de 2026: 0622 - 1

Chontico Noche

  • 5 de febrero de 2026: 5241 - 0
  • 4 de febrero de 2026: 1488 - 0
  • 3 de febrero de 2026: 6183 - 7

Noticias Destacadas