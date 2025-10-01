Suscribirse

¿Ganó hoy?: consulte si tuvo suerte en la lotería del Valle este miércoles 1 de octubre

Este juego de azar es uno de los más populares de Colombia, verifique si se llevó los millones de pesos.

Redacción Loterías
2 de octubre de 2025, 3:39 a. m.
La Lotería de Bogotá ratificó su compromiso en la lucha contra el chance ilegal y la defensa de los recursos de salud.
Hoy, miércoles 1 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 4816 de la tradicional lotería del Valle, a las 10:30 de la noche, como es usual en Colombia. El sorteo puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca.

El premio mayor que otorga esta lotería es de 9.000 millones de pesos.

  • Número ganador del sorteo: 4343 de la serie 134.
El resultado de la lotería del Valle que jugó en la noche de este miércoles lo puede revisar y verificar en el video compartido por redes sociales.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de esta lotería, que entrega un premio de 9,000 millones de pesos, se realizará el miércoles 1 de octubre a las 10:30 de la noche.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

  • Sorteo del 24 de septiembre de 2025: 5950
  • Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 4150
  • Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 4813

