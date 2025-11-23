Suscribirse

Loterías

¿Ganó hoy? Estos son los resultados del Sinuano Día y Noche del domingo, 23 de noviembre

Los fines de semana, los horarios de juego suelen variar en comparación con los días entre semana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
23 de noviembre de 2025, 7:40 p. m.
Sinuano Día y Noche se juega todos los días.
Sinuano Día y Noche del 23 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA

Las loterías en Colombia no se detienen ni los fines de semana. Durante estos días, millones de apostadores de diferentes ciudades aprovechan estos juegos de azar para poner a prueba su suerte y aspirar a uno de los tantos premios que ofrecen.

En el país hay disponibles más de 15 loterías, pero algunas se han convertido en las favoritas de los usuarios, como El Sinuano, que realiza dos sorteos al día con el fin de aumentar aún más las probabilidades de ganar.

Es importante verificar muy bien los resultados para conocer cuáles fueron los números ganadores y, en caso de resultar afortunado, presentarse con el documento de identidad y los requisitos correspondientes para reclamar el premio.

Así las cosas, estos fueron los números ganadores de este domingo, 23 de noviembre

Además de las cuatro cifras que resultan ganadoras, existe una modalidad adicional denominada La Quinta, que incrementa tanto el valor del premio como las probabilidades de salir triunfador.

Sinuano Día

  • Premio mayor: 3132.
  • La Quinta: 7.
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA DOMINGO 23 de Noviembre de 2025

Sinuano Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
SINUANO NOCHE: Resultado SINUANO NOCHE del DOMINGO 23 de Noviembre de 2025.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Lula toma postura en medio de crecientes tensiones entre EE.UU. y Venezuela

2. El mensaje en inglés de Nicolás Maduro que causó revuelo en redes sociales: “Pueblo de Estados Unidos, escúchenme”

3. Migración Colombia rescató a 17 menores de edad judíos en Antioquia; habrían sido víctimas de trata de personas

4. Cristiano Ronaldo desata la locura en Al-Nassr: golazo de chilena le da la vuelta al mundo

5. “Panfletos sobre Caracas”: destapan la posible estrategia de Estados Unidos para el día de cumpleaños de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLoterías de hoyColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.