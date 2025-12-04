Suscribirse

¿Ganó hoy? Estos son los resultados del Sinuano Día y Noche del jueves, 4 de diciembre

Los sábados y domingos, los horarios de juego suelen variar en comparación con los días entre semana.

Redacción Loterías
4 de diciembre de 2025, 7:41 p. m.
Sinuano Día y Noche: resultados de un nuevo sorteo.
Sinuano Día y Noche. | Foto: Lotería El Sinuano Día - Getty Images / Montaje SEMANA

Las loterías en Colombia no se detienen ni los fines de semana. Durante estos días, millones de apostadores de diferentes ciudades aprovechan estos juegos de azar para poner a prueba su suerte y aspirar a uno de los tantos premios que ofrecen.

En el país hay disponibles más de 15 loterías, pero algunas se han convertido en las favoritas de los usuarios, como El Sinuano, que realiza dos sorteos al día con el fin de aumentar aún más las probabilidades de ganar.

Contexto: Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 3 de diciembre de 2025, último sorteo 4825

Es importante verificar muy bien los resultados para conocer cuáles fueron los números ganadores y, en caso de resultar afortunado, presentarse con el documento de identidad y los requisitos correspondientes para reclamar el premio.

Así las cosas, estos fueron los números ganadores de este jueves, 4 de diciembre

Además de las cuatro cifras que resultan ganadoras, existe una modalidad adicional denominada La Quinta, que incrementa tanto el valor del premio como las probabilidades de salir triunfador.

Sinuano Día

  • Premio mayor: 8970
  • La Quinta: 89704
Resultado EL SINUANO DIA Jueves 4 de Diciembre de 2025

Sinuano Noche

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

