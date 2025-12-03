Suscribirse

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 3 de diciembre de 2025, último sorteo 4825

Resultados y último número ganador de la Lotería del Valle, que juega todos los miércoles desde las 10:30 pm. 3 de diciembre 2025.

William Horacio Perilla Gamboa

4 de diciembre de 2025, 3:48 a. m.
Lotería del Valle
Lotería del Valle | Foto: Montaje El País (Getty Images / Lotería del Valle)

En la noche del miércoles 03 de diciembre 2025 se desarrolló el sorteo 4825 de la tradicional Lotería del Valle. El juego puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca vallecaucana.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El sorteo más reciente de esta lotería entrega un premio mayor de 9,000 millones de pesos y el billete ganador fue despachado al municipio de Guapi, departamento del Cauca. Recuerde que todos los miércoles desde las 10:30 pm se realiza el sorteo en vivo en plataformas digitales y en el Canal Telepacífico.

Vale resaltar que los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos oficiales o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Este es el resultado del último sorteo de la Lotería del Valle - 03 diciembre 2025

Premio mayor - Sorteo 4824: 0236

Serie: 030

YouTube video player

El próximo sorteo de la Lotería del Valle se jugará el día miércoles, 10 de diciembre, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Plan de Premios de la Lotería del Valle

Premio Mayor: $9.000.000.000

  • 1 Seco: $ 500.000.000
  • 2 Secos: $ 100.000.000
  • 3 Secos: $ 60.000.000
  • 1 Seco: 40.000.000
  • 25 Secos: $ 30.000.000

