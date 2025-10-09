Suscribirse

Loterías

¿Ganó la lotería?: estos son los números de la suerte de Super Astro Luna del jueves 9 de octubre

Todas las noches de lunes a sábado, los jugadores ponen a prueba su fortuna.

Redacción Loterías
10 de octubre de 2025, 4:00 a. m.
Juegos de azar
Super Astro Luna último sorteo | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En la noche del jueves, 9 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7903 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 8273, con el signo Piscis.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Jueves 9 de Octubre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 8 de octubre de 2025: número 3867, con el signo Tauro.
  • Sorteo del 7 de octubre de 2025: número 6622, con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 8823, con el signo Libra.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 10 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

