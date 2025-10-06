Suscribirse

Loterías

¿Ganó la lotería?: estos son los números de la suerte de Super Astro Luna del lunes 6 de octubre

Todas las noches de lunes a sábado, los jugadores ponen a prueba su fortuna.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Loterías
7 de octubre de 2025, 4:03 a. m.
Super Astro Luna: así quedaron los resultados del domingo 31 de agosto de 2025.
Super Astro Luna. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (123rf) y (Astroluna)

Hoy lunes, 6 de octubre, jugó la lotería Super Astro Luna a las 10:50 de la noche, como es usual. En este común juego de azar miles de personas ponen a prueba su suerte para poder llevarse millones de pesos, en caso de acertar a la cifra jugada en las balotas, junto con el signo zodiacal.

Contexto: Super Astro Sol: Consulte si adivinó los números ganadores del lunes 6 de octubre
  • Para esta jornada, los números ganadores son: 8 8 2 3
  • Las últimas tres cifras: 8 2 3
  • Las últimas dos cifras: 2 3
  • Y el signo zodiacal ganador es: Libra
YouTube video player

Para poder participar, los jugadores deben adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales, en las cuales hacen la apuesta deseada, desde 500 hasta 10.000 pesos, para posteriormente elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.

Cabe resaltar que, para ganar, la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales. En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.

Sin embargo, esta lotería permite otros ganadores: si se adivinan los últimos tres dígitos de la cifra jugada, y el signo zodiacal, el total apostado se multiplica por mil, y ese será el premio. Para quien adivine los últimos dos dígitos, más el signo, el total apostado se multiplica por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colocan a Miguel Ángel Borja en este club multicampeón del FPC: negocio sería bombazo

2. American Airlines cambia las reglas del equipaje de mano: esto es lo que debe saber antes de su próximo vuelo

3. Néstor Lorenzo se acordó de Juan Guillermo Cuadrado y dejó todo claro: ¿Volverá a Selección Colombia?

4. Milei, vestido de negro, ofrece un concierto de rock: el mandatario criticó a la oposición y lanzó su libro

5. Especialistas de la Clínica San Rafael no aceptan nuevos modelos de contratación por crisis financiera: esto dijo la entidad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.