¿Ganó la lotería? Estos son los resultados ganadores de Super Astro Luna este domingo 21 de septiembre

En la noche de este domingo, 21 de septiembre, se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Super Astro Luna que jugó a las 8:30 p. m.

La lotería premió a un usuario que se volvió en el feliz ganador del premio mayor del sorteo 7885.

Super Astro Luna del premio de este domingo 21 de septiembre

Premio Mayor: 6708

Signo: Acuario

La lotería Super Astro Luna dio a conocer las cifras y signos ganadores de los últimos tres sorteos más recientes:

Sorteo del 20 de septiembre de 2025: número 0644 , con el signo Cáncer .

número , con el signo . Sorteo del 19 de septiembre de 2025: número 7889 , con el signo Escorpio .

número , con el signo . Sorteo del 18 de septiembre de 2025: número 9007, con el signo Sagitario.

Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.