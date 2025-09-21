Suscribirse

¿Ganó la lotería? Estos son los resultados ganadores de Super Astro Luna este domingo 21 de septiembre

Esta noche se jugó el sorteo 7885.

Redacción Loterías
22 de septiembre de 2025, 2:19 a. m.
Super Astro Luna: así quedaron los resultados del domingo 31 de agosto de 2025.
Super Astro Luna: así quedaron los resultados. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (123rf) y (Astroluna)

En la noche de este domingo, 21 de septiembre, se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Super Astro Luna que jugó a las 8:30 p. m.

La lotería premió a un usuario que se volvió en el feliz ganador del premio mayor del sorteo 7885.

Contexto: Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 20 de septiembre

Super Astro Luna del premio de este domingo 21 de septiembre

Premio Mayor: 6708

Signo: Acuario

ASTRO LUNA: Resultado ASTRO LUNA del DOMINGO 21 de Septiembre de 2025.

La lotería Super Astro Luna dio a conocer las cifras y signos ganadores de los últimos tres sorteos más recientes:

  • Sorteo del 20 de septiembre de 2025: número 0644, con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 19 de septiembre de 2025: número 7889, con el signo Escorpio.
  • Sorteo del 18 de septiembre de 2025: número 9007, con el signo Sagitario.

Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Por lo tanto, si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

