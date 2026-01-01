Loterías

¿Ganó la lotería iniciando el año? Conozca los resultados de la lotería Super Astro Luna de este 1 de enero

Esta es una de las loterías más famosas del país.

Redacción Loterías
2 de enero de 2026, 2:07 a. m.
Resultados de la lotería Super Astro Luna
En la noche del jueves 1 de enero, se realizó el sorteo número 7987 de la lotería Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país, cuyo premio mayor equivale a 42.00 veces el valor apostado.

Durante la transmisión oficial por el Canal 1, se confirmó que el número ganador fue el 2414, acompañado del signo acuario, combinación que se llevó el premio principal.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 1 de enero de 2026: número 3294, con el signo acuario
  • Sorteo del 30 de diciembre de 2025: número 0631, con el signo Escorpio.
  • Sorteo del 29 de diciembre de 2025: número 0771, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 28 de diciembre de 2025: número 6579, con el signo Tauro.

Próximo sorteo del Super Astro Luna

El próximo sorteo del Super Astro Luna se llevará a cabo el viernes 2 de enero de 2026, a las 10:50 de la noche. El evento será transmitido en vivo por el Canal 1, y los resultados también podrán consultarse en la página oficial del Super Astro.

Plan de premios del Super Astro Luna

La lotería Super Astro Luna cuenta con un esquema de premios variable, que depende del nivel de acierto del jugador:

4 cifras y signo: paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras y signo: paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras y signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna permite ganar hasta 42.000 veces el valor de la apuesta, siempre que el jugador acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El proceso de juego es el siguiente:

Elección del número: se debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Elección del signo: el número se combina con uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos, mientras que la apuesta máxima permitida por jugada individual es de 10.000 pesos.

