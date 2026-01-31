¿Ganó millones de pesos este viernes 30 de enero? La Lotería de Medellín reveló sus números ganadores

El sorteo número 4820 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes 30 de enero a las 11:00 p. m., entregó su premio mayor de $ 16.000 millones. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Así las cosas, las balotas revelaron:

Número ganador: 7506

Serie: 118

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

Dos secos de $ 1.000 millones

Dos secos de $ 700 millones

Dos de $ 500 millones

6 secos de $ 100 millones

7 de $ 50 millones

10 premios de $ 20 millones

15 de $ 10 millones

Ello amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

La Lotería de Medellín recuerda a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $ 5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.

El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.