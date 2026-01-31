Loterías

¿Ganó millones de pesos este viernes 30 de enero? La Lotería de Medellín reveló sus números ganadores

Cada viernes en la noche, el popular juego de azar premia a los colombianos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
31 de enero de 2026, 11:14 a. m.
Con la emoción característica de cada viernes, la Lotería de Medellín cumplió su sorteo.
Con la emoción característica de cada viernes, la Lotería de Medellín cumplió su sorteo. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Medellín

El sorteo número 4820 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes 30 de enero a las 11:00 p. m., entregó su premio mayor de $ 16.000 millones. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Así las cosas, las balotas revelaron:

  • Número ganador: 7506
  • Serie: 118
¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del viernes 30 de enero de 2026

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

  • Dos secos de $ 1.000 millones
  • Dos secos de $ 700 millones
  • Dos de $ 500 millones
  • 6 secos de $ 100 millones
  • 7 de $ 50 millones
  • 10 premios de $ 20 millones
  • 15 de $ 10 millones

Ello amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

Loterías

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 30 de enero: este es el número ganador

Loterías

Último sorteo de la Lotería de Risaralda de enero de 2026: conozca si comenzará febrero siendo millonario; sorteo 2936

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del viernes 30 de enero de 2026

Loterías

Miloto: estos fueron los resultados del sorteo del viernes 30 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Sol jugó el viernes 30 de enero: Estos son los números ganadores de la lotería

Loterías

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 30 de enero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del viernes 30 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del jueves 29 de enero de 2026

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 29 de enero

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del jueves 29 de enero de 2026

La Lotería de Medellín recuerda a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $ 5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.

El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.

Más de Loterías

Una nueva jornada de la Lotería de Medellín dejó en evidencia la relevancia de su plan de premios semanales.

¿Ganó millones de pesos este viernes 30 de enero? La Lotería de Medellín reveló sus números ganadores

Lotería de Santander - 30 de enero de 2026.

Resultados de la Lotería de Santander del viernes 30 de enero: este es el número ganador

El sorteo 2936 definió a los ganadores del cierre mensual de la Lotería del Risaralda.

Último sorteo de la Lotería de Risaralda de enero de 2026: conozca si comenzará febrero siendo millonario; sorteo 2936

Super Astro Luna, resultados de hoy

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del viernes 30 de enero de 2026

Sorteo 29 de agosto

Miloto: estos fueron los resultados del sorteo del viernes 30 de enero de 2026

Resultados del Super Astro Sol

Super Astro Sol jugó el viernes 30 de enero: Estos son los números ganadores de la lotería

Siinuano Día y Noche

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 30 de enero: resultados oficiales del sorteo

Chontico Día y Noche

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del viernes 30 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre.

Resultados ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 30 de enero

Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025.

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este viernes, 30 de enero

Noticias Destacadas